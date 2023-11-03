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В Кыргызстане прошел крупный ежегодный международный турнир по гольфу

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В Кыргызстане прошел крупный ежегодный международный турнир по гольфу среди любителей – "Kyrgyz Open 2023". Об этом сообщает пресс-служба Федерации гольфа Кыргызстана.

По ее данным, соревнования прошли в трех группах: Best gross, Stable Ford от 0 до 13 и Stable Ford с 14 до 32 (с учетом гандикапа – уровень умения игрока).

В чемпионате приняли участие гольфисты Кыргызстана, а также спортсмены из ближнего и дальнего зарубежья. Два дня прошли в доброй атмосфере гольфа, а итоги соревнования были озвучены во время гала-ужина.

Турнир Kyrgyz Open 2023 входит в официальный календарь Федерации гольфа Кыргызской Республики. Успешное выступление на турнире поможет гольфистам получить рейтинговые очки и улучшить свои позиции.

"Наши гольфисты успешно выступают за рубежом. Например, кыргызский гольфист Кенжебек Калмурзаев занял первое место в международном чемпионате "Шелковый путь" в Казахстане, где был подписан Меморандум между семи странами. Теперь данный Чемпионат будет переходящим, в 2024 году он пройдет в Пакистане. Кыргызстан тоже примет председательство проведения Чемпионата и встретит гольфистов из стран-участников на своих полях. Также в этом году кыргыский гольфист – Жантай Малатаев участвовал в трех турнирах в США, взяв первое место в одном и два вторых места, а в прошлом сезоне вышел в финал чемпионата Азии 2022. Следует отметить, что Жантай стал первым гольфистом из стран СНГ, который вышел в финал. До него ни один спортсмен из стран СНГ не смог добиться такого результата.

Детский гольф в этом году также пополнил копилку наград страны. На международных соревнованиях, двое юниоров заняли второе место и один третье место.

Одной из приоритетных задач Федерации гольфа КР – это популяризация данного вида спорта и привлечение молодёжи к спорту и здоровому образу жизни, создавая для этого все условия. В настоящее время идет строительство по международным стандартам гольф-клуба "Ыссык-Куль". Его создал дизайнер из Великобритании. На игровое поле будет выдан сертификат. Что даст право на проведение крупных профессиональных международных соревнований. международные и профессиональные соревнования", - говорится в сообщении федерации.


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URL: https://www.vb.kg/433251
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