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Житель Тюпа был задержан за незаконную ловлю рыб

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- Бакыт Стамов
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В рамках регулярных рейдовых мероприятий на побережье Иссык-Куля в ночь с 1 на 2 ноября сотрудниками туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области был выявлен очередной факт браконьерства. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

На прибрежной территории озера западной части села Тюп в момент незаконного улова рыбы был задержан 42-летний житель села Тюп по имени Т.Н. В ходе осмотра было обнаружено и изъято в качестве вещественного доказательства 16 незаконно пойманных рыб, из которых 14 сига лудога и 2 леща. Кроме того, были обнаружены 4 синтетические сети, каждая длиной 100 метров, а также резиновые сапоги.

Данный факт был зарегистрирован ЖУИ ОВД Тюпского района и передан в следственную службу для проведения юридической оценки. Также материал передан компетентным органам для выяснения причиненного материального ущерба.

Туристическо-экологическая милиция УВД Иссык-Кульской области активно продолжает проводить непрерывные рейдовые мероприятия с целью пресечения незаконной деятельности на прибрежных территориях озера Иссык-Куль. Данные рейды направлены на обеспечение сохранения экологической безопасности и предотвращение деградации природных ресурсов региона.

Мы призываем всех граждан соблюдать законодательство и сохранять биологическое разнообразие нашей живописной природы. Незаконные действия, такие как браконьерство, наносят серьезный ущерб экосистеме и вредят нашему окружающему миру. Борьба с такими преступлениями требует нашего совместного участия и внимания.

Сотрудники туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области будут следить за дальнейшим развитием данного случая и предпримут все необходимые меры для предотвращения подобных нарушений в будущем. Мы уверены, что совместными усилиями мы сможем преодолеть вызовы, с которыми сталкивается природа, и сохранить богатство наших экологических ресурсов для будущих поколений.


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URL: https://www.vb.kg/433256
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