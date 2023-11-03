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За покровительство проституции задержаны сотрудники ГУВД Бишкека

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР был выявлен факт вымогательства взятки отдельными сотрудниками ГУВД Бишкека и УВД Свердловского района у иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Так, установлено, что отдельные сотрудники ГУВД Бишкека и УВД Свердловского района, вступив в преступный сговор с гражданами Пакистана, под угрозой привлечение к уголовной ответственности за занятие проституцией вымогали денежные средства в размере 3500 долларов США у гражданки Пакистана, несмотря на то, что за подобную деятельность предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, в рамках расследуемого дела получены данные о причастности вышеуказанных сотрудников МВД и граждан Пакистана к организации и содержанию притона для занятия проституцией, в частности, оказывали покровительство другим гражданкам Пакистана, оказывающим услуги интимного характера, за что на систематической основе получали денежные средства.

2 ноября 2023 года с участием СВР МВД КР с поличным при передачи денежных средств задержан т.н. "посредник" гражданин Пакистана Х.М.И., а в последующем сотрудники ГУВД Бишкека и УВД Свердловского района, по местам работы которых были проведены необходимые следственные мероприятия.

На основании собранных материалов задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР сотрудник ГУВД Ж.А.Р, сотрудник УВД Свердловского района Ж.К.М. и гражданин Пакистана Х.М.И..

В настоящее время в рамках уголовного дела проводится комплекс следственных мероприятий для определения круга причастных к данному преступлению лиц".


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URL: https://www.vb.kg/433258
Теги:
ГКНБ, задержание, проституция, милиция
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