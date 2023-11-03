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Максат Тентимишов: КР благодарен Индии за сотрудничество по программе ITEC

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- Нина Ничипорова
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Кыргызстан благодарен Индии за укрепление гуманитарного сотрудничества, в том числе в рамках программы ITEC. Это отметил директор 4 политического департамента Министерства иностранных дел Максат Тентимишов на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня ITEC.

Максат Тентимишов обратил внимание, что в 2022 году исполнилось 30 лет кыргызско-индийским дипломатическим отношениям. По его словам, за этот период двустороннее сотрудничество развивалось и укреплялось.

- Для Кыргызстана Индия является надежным партнером. Это хороший пример равноправного, уважительного сотрудничества, – сказал представитель МИД Кыргызстана. – В нашей стране уважительно относятся к Индии, восхищаются ее развитием.

Максат Тентимишов считает важным укрепление гуманитарного сотрудничества между двумя нашими странами. В рамках индийской программы ITEC кыргызские специалисты ежегодно повышают квалификацию по различным направлениям, знакомятся с индийской культурой. Стабильно развиваются отношения в области образования, науки, здравоохранения, военной сфере.

И.о. начальника управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Кыргызстана полковник Казбек Кошонов поздравил всех с Днем ITEC и поблагодарил индийских партнеров за сотрудничество на благо развития наших стран.

Как отмечалось, за последние два десятилетия более ста офицеров КР прошли различные военные курсы в Индии в рамках программ Defence ITEС. Структура курсов отражает целенаправленную академическую и физическую подготовку молодых офицеров среднего звена как для штабных, так и для командных назначений, и подготовку офицеров старшего звена к назначениям в высшие эшелоны обороны страны.

- Основное внимание индийской программы ITEC уделяется наращиванию потенциала и развитию ресурсов стран-партнеров, включая Кыргызстан, - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в КР Арун Кумар Чаттерджи в интервью vb.kg.

Он отметил, что в основе программы ITEC лежит философия Васудхайва Кутумбакам, что означает "Весь мир – одна семья". Специалистам как государственных, так и частных структур из стран-партнеров предлагаются уникальные учебные курсы в различных центрах передового опыта Индии.

Посол подчеркнул, что партнерство ITEC между Индией и Кыргызстаном было интенсивным в течение последних трех десятилетий, с момента установления дипломатических отношений между странами. Сегодня численность выпускников ITEC в КР составляет около 1500 человек, включая гражданских и военных специалистов. Посол отметил, что это число увеличивается с каждым годом. В настоящее время Индия ежегодно предлагает Кыргызской Республике 100 стипендиальных мест по программе ITEC.

- Программа была запущена правительством Индии 15 сентября 1964 года. Это ведущая программа по наращиванию потенциала правительства Индии, которая находится под руководством Министерства иностранных дел Индии и достигла уже почти 60-летнего рубежа со дня своего образования. На сегодняшний день ITEC охватывает 160 стран и с момента своего создания внесла вклад в повышение квалификации более 200 тысяч специалистов. А значит, приобрела еще столько друзей в разных странах. Кроме этого, это еще и ведущая программа по наращиванию потенциала в рамках сотрудничества Юг-Юг, - рассказал vb.kg господин посол.

По его словам, программа была расширена за счет обучения в таких новых областях управления, как искусственный интеллект, нанотехнологии, криминалистика и кибербезопасность.

На торжество по случаю Дня программы индийского технического и экономического сотрудничества собрались 150 выпускников программы ITEC из Кыргызской Республики, представители правительства страны, журналисты. На встрече выступили многие участники программы этого года.

- Я заведую кафедрой филологии в Международном университете "Ала-Тоо". В этом году исполнилась моя давняя, можно сказать, детская мечта – я побывала в Индии. Четыре недели в городе Чинай мы с коллегами из 25 стран осваивали методы онлайн-обучения. В профессиональном плане я получила важные для моей работы знания. Индия оставила неизгладимые в моей памяти впечатления, - сказала vb.kg Нурзат Казакова. – Много лет назад меня привлекла индийская литература. Как филолог я сделала литературный анализ индийских эпосов "Махабхарата" и "Рамаяна". Читала и очень люблю поэзию Нобелевского лауреата Рабиндраната Тагора. А в 2016 году вместе с моим студентом мы перевели на кыргызский язык произведение "Панчатантра". Индия поразила меня еще обилием цветов. Всех гостей везде встречают здесь цветами. Это такая красивая традиция.

- Я работаю главным специалистом в отделе международного сотрудничества и гуманитарной помощи Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Работа очень интересная, я всегда хотел совершенствовать свои знания в этой сфере, повысить свою квалификацию, познакомиться с опытом зарубежных коллег. И стал одним из счастливчиков, прошел отбор на курсы ITEC, поехал в Мумбай в Институт социальных наук Тата. В течение трех недель нам читали лекции известные профессора и практические специалисты министерств Индии, имеющие большой опыт в развитии социальной сферы, - поделился с vb.kg cвоими впечатлениями от обучения Наргиз Кулмамбетов.

– Несмотря на то, что Индия – пятая экономика в мире, у нее еще немало бедного населения, но в стране есть действенные и эффективные подходы и методы борьбы по сокращению бедности, которые, на мой взгляд, можно перенять и нам. При поддержке правительства и региональных властей они укрепляют и объединяют местные сообщества на разных уровнях и развивают в них в зависимости от условий местности какое-то производство. И люди занимаются либо рыболовством, либо производством масел, либо молочной продукции, риса и так далее. Их продукция экспортируется в разные страны и пользуется большим спросом. То есть их труд приносит пользу им самим и стране. Главное - организовать и мотивировать людей.

- Я – лингвист, преподаватель. На курсах по IT-технологиям прошла обучение еще в 2018 году в Дели. В профессиональном плане полученные знания очень пригодились, я научилась создавать программы. Появилось много друзей как в самой Индии, так и в других странах, с которыми вместе знакомились и, конечно, восхищались индийской культурой. Такая программа важна не только для получения новых знаний, но и тем, что она сближает народы разных стран. А сегодня в мире так не хватает дружбы, открытости. Спасибо индийскому правительству за организацию и поддержку программы, - сказала vb.kg Эркинай Токоева.

В самом начале торжества посол Арун Кумар Чаттерджи, Максат Тентимишов и Казбек Кошонов зажгли по традиции лампу. Огонь в Индии символизирует торжество добра, победу всего самого светлого и доброго над темным и злым и освещает дорогу, чтобы двигаться вперед. И, судя по тому, что огоньки горели настолько ярко, что можно с уверенностью сказать, что отношения между нашими странами освещены светом добра и взаимоуважения.


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URL: https://www.vb.kg/433267
Теги:
Индия, правительство, сотрудничество, культура, посол
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