Кыргызстану необходимо увеличить посадки сахарной свеклы

Производство сахара, входящего в перечень 9-ти стратегически важных для продовольственной безопасности Кыргызстана продуктов, находится на контроле правительства. Об этом на встрече с журналистами рассказал председатель совета директоров завода "Кошой" и член совета директоров завода "Каинды-Кант" Алмазбек Алтыбаев, по словам которого, в этом году с учетом потребностей страны свекловоды смогут дать больше половины необходимой нормы, то есть 80 тысяч тонн от общей потребности, а это 150 тысяч тонн сахара в год.

"Мощностей двух заводов хватит на то, чтобы полностью обеспечить страну - выпустить 150 тысяч тонн сахара, а для этого надо решить вопрос обеспечения завода сырьем - то есть наши фермеры должны выращивать дополнительно 70 тысяч сахарной свеклы.

И тут возникает вопрос нехватки площадей для посадки сахарной свеклы, поскольку при выращивании данной культуры нужен обязательный севооборот. По подсчетам Минсельхоза, для полного обеспечения страны отечественным сахаром необходимо засеивать каждый год порядка 20 тысяч гектаров сахарной свеклы. При этом в основном данный корнеплод выращивается в Чуйской долине, Таласе и немного в Нарыне. В этом году площади сахарной свеклы составили 14 тысяч гектаров.

Есть постановление кабмина, согласно которому Минсельхоз имеет право под проекты по продбезопасности выделять земли из государственного фонда сельхозугодий.

Необходимы комплексная поддержка всего кластера и выделение земель, чтобы сахарной свеклой было засеяно около 20 тысяч гектаров. Тогда мы получим необходимый урожай. Сейчас с Минсельхозом прорабатываем вопрос, как сахарному кластеру получить необходимые площади.

Если действительно выделят, то сможем с фермерами посадить свеклу на необходимой площади. Тогда проблем не будет. Ну и надо разумеется позаботиться о поливе", - рассказал гендиректор.

Что касается полива, то, по словам члена совета директоров и начальника сырьевого департамента ОАО "Каинды-Кант" Руслана Рафибекова, как оказалось, в этом году из-за маловодья получили меньший урожай сахарной свеклы. чем рассчитывали.

"В этом году засеяли 14 тысяч гектаров и ожидали больший урожай, но из-за проблем с обеспеченностью поливом получили меньше. Сахарная свекла - это культура, которая требует многократного полива. А в связи с меняющимся климатом нет гарантии, что и следующие годы не станут еще более засушливыми.

В Чуйской долине пашня занимает площадь 400 га, орошаемых земель - 236 га, а сахарная свекла - 14 га. То есть цифры говорят сами за себя. Минсельхоз и Служба водных ресурсов занимаются решением проблем, связанных с ирригацией, однако необходимо сократить потери при доставке воды, поскольку многие каналы были построены в советское время. Многие водные магистрали даже не забетонированы", - сказал он.

И хоть некоторые фермеры уже применяют системы капельного орошения на своих полях, но затраты для них не всегда по карману, а крестьянин, как мы знаем, привык считать выгоду.

"И если затраты на капельный полив не будут покрываться, то фермер не будет заниматься этой культурой. Поэтому надо искать разумный баланс. Для нас стратегически важно сохранить наш уникальный потенциал - наши кадры, наших фермеров-свекловодов, и вырастить смену, как фермеров, так и рабочих специалистов, инженеров на наши перерабатывающие производства", - добавили переработчики.