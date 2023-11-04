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Президент сообщил, когда Кыргызстан погасит свой внешний долг

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- Бермет Таалайбекова
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Погашение внешнего долга Кыргызстана предположительно ожидается в 2024 году. Об этом на своей странице в соцсети сообщил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

По его словам, с момента обретения независимости внешний долг Кыргызстана к 2020 году достиг около 5 миллиардов долларов.

"Срок полного погашения этого долга, включая проценты, совпадает с моим временем на посту президента и действиями моей администрации. Несмотря на предпандемический кризис, дефицит бюджета, воздействие пандемии и последующие глобальные кризисы, мы успешно выполнили свои обязательства. Наша способность управлять внешним долгом соответствует стабильности и процветанию нашей страны. В этот период мы смогли увеличить бюджет более чем в три раза по сравнению с периодом до 2020 года. Хотя коррупция еще полностью не искоренена, нам удалось существенно сократить ее проявления, что способствовало увеличению наших доходов и бюджетных ресурсов.

Помните, в 2019 году многих из вас беспокоило, как мы сможем погасить наш внешний долг и какие последствия могут возникнуть в случае невыплаты. Теперь мы уверены, что такой угрозы нет. Напротив, мы увеличиваем зарплаты, пенсии и социальные пособия, одновременно выплачивая наши долги.

Мы также укрепляем нашу армию. За последние два года мы приобрели современное вооружение и оборудование на сумму около двух миллиардов долларов. Мы активно работаем над развитием транспортной инфраструктуры: строим дороги, школы, детские сады, железные дороги, крупные гидроэлектростанции и аэропорты. Мы также закупаем четыре самолета для внутренних рейсов и 1000 автобусов.

Важно подчеркнуть, что пик погашения внешнего долга приближается и ожидается в 2024 году. Мы гордимся тем, что мы можем погасить внешний долг собственными средствами, используя бюджетные ресурсы, вместо привлечения новых грантов или займов из-за рубежа. Если бы эти средства оставались в нашей казне, мы могли бы решить еще больше вопросов и направить средства на повышение зарплат, пенсий и пособий в разы.

Мы стремимся обеспечить рост благосостояния наших граждан, и уверены в наших силах обеспечить стабильное будущее для Кыргызстана", - говорится в сообщении главы государства.


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URL: https://www.vb.kg/433279
Теги:
президент, Кыргызстан, государственный долг, Садыр Жапаров
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