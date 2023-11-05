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В Кремле высказались о двойниках Путина

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о двойниках президента России Владимира Путина. Его слова приводит РИА Новости.

"Путин у нас один", - заверил пресс-секретарь главы государства.

Ранее в Кремле уже заявляли, что у российского лидера нет двойников. По словам Пескова, подобные заявления относятся к категории абсурдных информационных уток, которые вызывают лишь улыбку. Также пресс-секретарь опроверг слухи о проблемах со здоровьем у Путина.

В 2020 году Путин в интервью ТАСС заявлял, что в начале 2000-х годов возникала идея привлечь двойника для обеспечения безопасности главы государства, однако президент от нее отказался.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/433286
Теги:
Владимир Путин
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