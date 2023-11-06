В Кыргызстане стартовал проект о значимости женского домашнего труда

В Кыргызстане стартовал проект, посвященный повышению значимости женского домашнего труда. Об этом сообщает фонд "Сорос-Кыргызстан".

По его данным, инициаторы проекта "БЕЗценный труд" - Казакова Мария и Ступкина Екатерина - запустили информационную кампанию в социальных сетях с целью привлечь внимание к проблеме обесценивания женского домашнего труда. Проект, осуществляемый при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан", нацелен на просвещение общества в том, что выполнение домашних обязанностей - это сложный и значимый вид труда, который часто остается без должной компенсации и даже благодарности.

Для привлечения внимания к ситуации женщин чья работа в домашних условиях недооценена, организаторы собрали реальные истории кыргызстанок. В этих историях женщины делятся ситуациями из своей жизни, которые их взволновали или, наоборот, обрадовали. Из этих рассказов будет отобрано 10 иллюстрированных историй, которые станут основой для небольшой выставки. Экспозиция будет сосредоточена вокруг главного экспоната - символа недооценки женского домашнего труда - купюры номиналом "0 сомов".

Как отмечает одна из со-авторов проекта, Ступкина Екатерина: "В постсоветских странах, включая Кыргызстан, по-прежнему существует стереотип, согласно которому женщины обязаны брать на себя домашние обязанности, как будто это налагается гендерными ролями. Несмотря на то, что многие женщины работают наравне с мужчинами, они по-прежнему сталкиваются с необходимостью выполнять "вторую смену" после рабочего дня. Даже в декретном отпуске женщины по-прежнему выполняют весь объем домашней работы. Женщины, которые посвящают себя семье, редко получают заслуженную благодарность от своих близких за свой домашний вклад".

Инициаторы проекта верят, что через постоянные обсуждения и осознание этой "невидимой" проблемы общество начнет менять свое отношение, и кыргызстанцы начнут правильно оценивать важность каждой формы труда и признавать его.