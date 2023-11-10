Задержан гражданин КР, участвовавший в террористических действиях в Сирии

8 ноября задержан гражданин КР "Т.Х.Х.", 1995 г.р., уроженец Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По имеющимся данным, "Т.Х.Х." в конце 2015 года в период нахождения на заработках в г.Москва, был завербован членами международно-террористической организации "Катиба аль-Таухид валь-Джихад" и переправлен в Сирию, где прошел диверсионно-террористическую подготовку и участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирии.

По данному факту по признакам ст.256 ч.1 ("Участие гражданина Кыргызской Республики в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение подготовки для совершения террористического акта") УК КР возбуждено и начато расследование уголовного дела.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.