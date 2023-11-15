В Бишкеке прошел конкурс сочинений среди педагогов

В Бишкеке в рамках трехмесячника "Кыргыз тили жана Айтматов ааламы" на базе БГУ имени Карасаева состоялся конкурс сочинений "Адамзаттын мугалими Айтматов-Дүйшөн жана мен".

По результатам 1 место заняла учитель кыргызского языка и литературы школы №82 Раида Өзүбекова, 2 место разделили учитель кыргызского языка и литературы школы №69 Муса Мамбеталиев и учитель кыргызского языка и литературы школы №68 Мамбетосмон кызы Алида, 3 место разделили учитель кыргызского языка и литературы школы №17 Токтогуль Дооронбекова и учитель кыргызского языка и литературы школы №89 Нуржан кызы Алиналар.

Отметим, в конкурсе приняли участие 39 педагогов. Председателем выступила специалист Национальной комиссии по государственному языку при президенте КР Айнура Сооронбаева.