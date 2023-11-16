Погода
$ 89.32 - 89.72
€ 94.85 - 95.85

Продолжается прибытие парламентских делегаций в Кыргызстан

320  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстан сегодня, 16 ноября, прибыли парламентские делегации Республики Узбекистан во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилей Нарбаевой и Республики Таджикистан во главе с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали.

В международном аэропорту "Манас" у трапа высоких гостей встретила заместитель Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Джамиля Исаева.

Отметим, что парламентские делегации прибыли для участия в работе осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств, которая пройдет 16-17 ноября 2023 года в Бишкеке.

Отметим, ранее в Кыргызстан прибыли парламентские делегации Российской Федерации, Азербайджана, Республики Беларусь и Республики Армения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433518
Теги:
парламент, СНГ, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  