Продолжается прибытие парламентских делегаций в Кыргызстан

В Кыргызстан сегодня, 16 ноября, прибыли парламентские делегации Республики Узбекистан во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилей Нарбаевой и Республики Таджикистан во главе с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали.

В международном аэропорту "Манас" у трапа высоких гостей встретила заместитель Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Джамиля Исаева.

Отметим, что парламентские делегации прибыли для участия в работе осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств, которая пройдет 16-17 ноября 2023 года в Бишкеке.

Отметим, ранее в Кыргызстан прибыли парламентские делегации Российской Федерации, Азербайджана, Республики Беларусь и Республики Армения.