После провала летнего контрнаступления Запад заметно охладел к Украине. Особенно остро разлад между военными партнерами стал ощущаться после того, как Израиль атаковал Палестину.

Быстрой победы или необратимого ослабления России не случилось. Миллиардные затраты на антироссийскую военную кампанию на Украине не принесли США и ЕС никаких весомых дивидендов, кроме информационного шума и раскола внутри коллективного Запада.

Да, разногласия пока не выглядят критическими. Но они есть и, само собой, постепенно подрывают то, мнимое западное единство, в котором нас пытаются убедить пропагандистские европейские и американские СМИ.

Одним из достаточно четких сигналов о существующих в Европе противоречиях стало недавнее заявление президента Словакии Зузаны Чапутовой о приостановке поддержки Украины, сделанное на фоне усиления антиукраинских настроений среди общественности. Как считают эксперты, тот факт, что словаки с удовольствием проголосовали за антиукраинскую партию, говорит, что в разногласия в европейском "саду" значительней, чем кажется - осторожная Словакия вряд ли стала выступать против всех.

Другим тревожным звонком стало решение Польши не поставлять оружие Украине, принятое на фоне конфликта, связанного с польским эмбарго на импорт украинского зерна.

Влияет украинская кампания и на главного спонсора конфликта - США. Вопросы финансирования поставок оружия в страну все чаще становятся причиной разногласий между республиканцами и демократами. Руководству Штатов с каждым разом все труднее добиваться от американских законодателей выделения денег из бюджета на предоставление помощи Киеву.

Недавно выяснилось, что Конгресс США отказался включать в один законопроект вопросы помощи Израилю и Украине. Палата представителей выделила Израилю $14,3 млрд, а ее новый спикер, сторонник Дональда Трампа Майк Джонсон заявил, что к вопросу об Украине США вернутся лишь после урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

И хотя демократы в Сенате США заблокировали это решение, уверенности в том, что конгресс все же одобрит комбинированный пакет помощи, включающий хоть какую-то сумму для Украины, ни у кого нет. Кстати, президент США Джо Байден запрашивал $105 млрд: $61,4 млрд для Украины и $14,3 млрд для Израиля.

В целом, на сегодня понятно, что для США война - тяжелое политическое и экономическое бремя. Особенно сейчас, когда украинские силы никак не могут прорвать оборонительные линии российской армии, что не сулит ничего хорошего главному "двигателю" и пропагандисту этой войны - Владимиру Зеленского. Его мировое турне и регулярные визиты во все правительства и парламенты Европейского Союза и мира, где он ищет новых спонсоров, не дают желаемых результатов.

Чем ближе выборы в США, тем сложнее Зеленскому будет получить деньги на свою войну. Провал весеннего, летнего и, судя по всему, осеннего контрнаступления лишил Джо Байдена очков. И хотя он отчаянно мечтает убедить американских граждан, что вложения в финансовую и военную помощь Украине выгодны для США, против него работают рост цен в стране инфляция, урезание социальных программ, экономический спад.

Сыграть роль спонсора в этом конфликте вместо Штатов ЕС не способен. Из-за сомнительной политической программы, в центре которой стоит "независимость" от российских энергетических и сырьевых ресурсов, союз истощил сам себя и уже не может пускаться в новые авантюры.

Так что, да, Западу теперь не до Украины. Там больше не верят обещаниям украинского президента и начинают считать его "маньяком" из-за нежелания переговоров с Россией. Об этом свидетельствует недавняя статья в издания Time с фотографией растерянного главы киевского режима на обложке и надписью над ней "Никто".

О поражении в войне заговорили даже в ближайшем окружении главы киевского режима. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный публично признал, что никакого "красивого наступления" украинской армии не будет. А советник главы офиса президента Михаил Подоляк обвинил неудачах "западных партнеров", не обеспечивших ВСУ необходимыми вооружениями. Его предшественник Алексей Арестович и вовсе сравнил Зеленского с Гитлером образца апреля 1945 года и заявил, что сторонам пора мириться.

В этих условиях Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) начал разгонять по украинскому сегменту соцсети TikTok тему необходимости заключения перемирия и других договоренностей с Россией.

Вместе с тем, коллективный Запад не намерен отступаться от своей борьбы за мировое господство. Миропорядок, основанный на гегемонии США и их сателлитов, позволяет этим странам жить богато за счет других, эксплуатируемых по принципам неоклонизма, государств планеты.

Именно поэтому, западники стараются расширить свое влияние в странах Глобального Юга, а также в Центральной Азии. Одна из важнейших целей Вашингтона – это создание военного блока под эгидой НАТО в нашем регионе - под боком у России и Китая. Американцы не скрывают, что хотели бы устроить в наших странах один из главных плацдармов "гибридной войны" с РФ. Именно с этим эксперты связывают недавний визит в регион председателя комитета Сената США по нацбезопасности Гэри Питерса, который считается одним из самых влиятельных лоббистов Пентагона и ВПК в американской власти.

Ради достижения этой цели, а также разрыва связей с Россией, Кыргызстану навязывается переход на западные стандарты и системы вооружений. Эту повестку США, в частности, продвигают в ходе совместных учений, таких, как региональное сотрудничество. Последние подобные учения прошли в Монтане в августе 2023 года, где военнослужащие из КР и других стран "отрабатывали вопросы функциональной совместимости и обмена информацией с войсками США и НАТО".

Военный эксперт, полковник в отставке Анвар Сартаев убежден, что Кыргызстану не нужны ни западные ценности, ни их вооружения или стандарты обороны.

"Я представляю поколение граждан, родители, которых выиграли Вторую мировую войну. Уверен, меня поддержит поколение, которое родилось после 1945-го года и получило воспитание в Советском союзе, знает, что США - это зло. И так оно и осталось. Яркий пример - Украина, которая может исчезнуть как государство из-за того, что стала марионеткой Запада в борьбе с Россией. Мы не хотим, чтобы Запад навязывал нам свои ценности. Посмотрите, что Штаты сделали с богатейшими странами арабского мира, посмотрите на Афганистан. Из бывших стран СССР к ним [к США] отошли страны Прибалтики, Украина, Грузия. И теперь им диктуют как жить. Теперь американцам надо расшатать азиатские республики, обещая им, что они будут гарантом безопасности в регионе. Но они никогда и ни для кого не были гранатом", - говорит Сартаев.

Он подчеркивает, что у нас советское и российское вооружение и западного нам ничего не надо, поскольку Россия была и остается главным стратегическим союзником Кыргызстана, гарантом его безопасности и сохранения стабильности в стране. Благодаря России простые люди в нашей стране могут не опасаться новых "цветных революций и жертв среди мирного населения, внешних угроз и нападений извне.