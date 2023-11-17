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Умер бывший участник групп "Би-2" и "Дюна"

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В Москве на 65-м году жизни умер бывший участник групп "Би-2" и "Дюна" Николай Плявин. Причины его смерти неизвестны.

По информации источников ТАСС в правоохранительных органах, тело музыканта было обнаружено на его съемной квартире на Фестивальной улице. Собеседник агентства отметил, что, по предварительным данным, смерть Николая Плявина не носит криминальный характер. Как отмечает Telegram-канал Mash, тело музыканта нашел его сын.

Тело музыканта направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Дата и место похорон экс-участника групп "Би-2" и "Дюна" пока не определены.

Николай Плявин был ударником и клавишником группы "Би-2" на протяжении семи лет, в 1999–2006 годах. Также он сотрудничал с группой "Дюна" и рядом других менее известных коллективов.

Источник: kommersant.ru


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