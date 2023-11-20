Кыргызстанский поэт объявлен "Лучшим переводчиком 2023 года" в Китае

Кыргызстанский поэт Рахим Карим был признан "Лучшим переводчиком 2023 года" в Китайской Народной Республике. Об этом изданию vb.kg сообщил сам поэт.

Согласно его словам, такое признание было объявлено Международным центром переводов и исследований поэзии, Многоязычным журналом международной поэзии, а также Советом директоров Всемирного союза поэтических журналов, базирующегося в Пекине.

В этом году в номинации участвовали поэты, переводчики и ученые из 18 стран, включая Италию, США, Польшу, Россию, Кыргызстан, Объединенные Арабские Эмираты, Румынию, Швецию, Индию, Францию, Испанию, Китай, Албанию, Грецию, Германию, Аргентину, Израиль, Японию и Данию. После трех этапов голосования, продолжавшихся два месяца, были определены четырнадцать победителей, представляющих тринадцать разных стран. "Мы выражаем благодарность 18 международным судьям за их преданную работу и поздравляем всех заслуженных победителей", - подчеркнуто в пресс-релизе Международного центра.