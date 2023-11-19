Ташиев прокомментировал посещение Акылбеком Жапаровым тоя матери Кольбаева

Вот говорят про Акылбека Усенбековича, что он был на тое матери Камчы Кольбаева. Он был на тое 5 лет назад, сказал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на открытии нового здания управления ГКНБ по Чуйской области, сообщает СМИ.

"С Кольбаевым и я был знаком. И я с ним встречался. Акылбек Жапаров 5 лет назад был на тое, был знаком. Но на протяжении трех лет работает с нами, нет никаких связей", - сказал Ташиев.

По его словам, если у Акылбека Жапарова будет связь с ОПГ, с Кольбаевым, проведут какие-то операции или вместе будут пить чай, он готов привлечь к ответственности главу Кабмина.