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Ташиев прокомментировал посещение Акылбеком Жапаровым тоя матери Кольбаева

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Вот говорят про Акылбека Усенбековича, что он был на тое матери Камчы Кольбаева. Он был на тое 5 лет назад, сказал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на открытии нового здания управления ГКНБ по Чуйской области, сообщает СМИ.

"С Кольбаевым и я был знаком. И я с ним встречался. Акылбек Жапаров 5 лет назад был на тое, был знаком. Но на протяжении трех лет работает с нами, нет никаких связей", - сказал Ташиев.

По его словам, если у Акылбека Жапарова будет связь с ОПГ, с Кольбаевым, проведут какие-то операции или вместе будут пить чай, он готов привлечь к ответственности главу Кабмина.


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URL: https://www.vb.kg/433595
Теги:
Акылбек Жапаров, Камчыбек Ташиев, ОПГ
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