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Муралу "KYZ POWER" быть. Арт- объект вновь восстановлен

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- Бермет Таалайбекова
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Художники арт-группы Basicolors создали в Бишкеке новый мурал-арт KYZ POWER вместо раннее уничтоженного мурала. Об этом сообщает представитель арт-группы Виктор Цой.

По его данным, новый мурал по прежнему посвящен теме поддержки и расширения прав и возможностей женщин в Кыргызстане.

Напомним, что в сентябре этого года по приглашению Музея Изобразительных Искусств им. Г. Айтиева художники арт-группы Вasicolors создали на фасаде музея мурал KYZ POWER, посвященный теме поддержки и расширения прав и возможностей женщин в Кыргызстане. Мурал был уничтожен через несколько дней после его создания. Это вызвало бурную реакцию со стороны горожан, которые тепло приняли появление нового мурала. В центре изображения девушка на фоне распустившихся цветов, которые олицетворяют женскую стойкость и силу. Каждый лепесток рассказывает о росте и трансформации, отражая путь к расширению возможностей женщин. Фигура девушки передает дух женской силы, а окружающие ее распустившиеся цветы служат метафорой расцветающего женского потенциала. Надпись KYZ POWER служит напоминанием стойкости и неудержимой силы, возникающей, когда женщина принимает присущую ей силу. Этот мурал является визуальным гимном женской силе, приглашая всех зрителей задуматься о красоте и силе, заложенных в истории каждой женщины.


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URL: https://www.vb.kg/433618
Теги:
благоустройство, Бишкек, мурал
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