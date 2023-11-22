По итогам ноября этого года ВВП Кыргызстана превысит 1 трлн сомов

В текущем году по итогам ноября ВВП Кыргызстана превысит 1 трлн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерство экономики и коммерции КР.

"По предварительной оценке Национального статистического комитета КР, за январь-октябрь 2023 года объем валового внутреннего продукта сложился в сумме 919,1 млрд сомов и реальный темп роста составил 104,5 %. В секторах экономики показатели сложились следующим образом: в строительстве объем производства вырос на 14,6 %, сфере услуг – на 4,9 %, промышленности – на 1,3 %, а в сельском хозяйстве темп роста остался на уровне показателя аналогичного периода 2022 года, составив 100,1 %.

По оценке Министерства экономики и коммерции КР, в третьей декаде ноября 2023 года ожидается достижение номинального объема валового внутреннего продукта страны исторической отметки в 1 трлн сомов.

На заседании Коллегии, прошедшей 16 февраля 2023 года, министр Данияр Амангельдиев озвучил планы на 2023 год, где отметил, что главный показатель развития – рост экономики не менее чем на 5% или доведение объема валового внутреннего продукта до свыше 1 трлн сомов.

Этот значительный момент свидетельствует о благоприятных условиях для развития экономики страны и формировании основ для успешного достижения долгосрочных целей развития. Увеличение объема ВВП является результатом целенаправленных усилий кабинета министров КР посредством реализации мер для улучшения благосостояния граждан страны.

При этом следует отметить, что на уровень ВВП в 250 млрд сомов Кыргызская Республика вышла в 2011 году. Следующий значимый показатель был достигнут через 6 лет, в 2017 году объем ВВП удвоился и превысил отметку в 500 млрд сомов. Следующее значение с удвоением ВВП достигнуто в текущем году и превысит 1 трлн сомов уже по итогам ноября".