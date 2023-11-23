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Ташиев: Дженго отныне не будет творить беззаконие

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Кримавторитет Кадыр Досонов по прозвищу Дженго будет переведен из Оша в Бишкек. Об этом сегодня, 23 ноября 2023 года, на заседании ЖК заявил председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев.

По его словам, Дженго по-прежнему продолжают заниматься незаконной деятельностью.

"Он на видео говорил, что отказывается от воровской идеи, но на деле продолжает заниматься криминальной деятельностью. Теперь я не дам творить ему беззаконие и тем более стать лидером организованной преступности. Это относится ко всем членам ОПГ", - заявил Ташиев.

Глава ГКНБ заверил депутатов, что в Кыргызстане ОПГ не будет и никто никого не будет облагать данью.

"Бизнесмены будут работать спокойно и платить налоги только государству. Дженго, находясь в СИЗО, продолжал обкладывать данью предпринимателей. Отныне этого больше не будет. Ни Матраимов, ни Дженго, ни кто-либо еще не будут управлять предпринимателями. Будет управлять только закон", - заявил Ташиев.


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URL: https://www.vb.kg/433695
Теги:
Камчыбек Ташиев, Ош, Кыргызстан, криминал, Дженго
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