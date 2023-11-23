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Жапаров: Мы не допустим, чтобы хоть один волос упал с головы Ташиева

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- Бермет Таалайбекова
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Вопрос безопасности председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева находится под личным контролем президента. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров.

"Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев борясь с криминалом, хорошо делает свою работу. Мы не допустим, чтобы хоть один волос упал с головы Камчыбека Ташиева и членов его семьи", - ответил Акылбек Жапаров.

Напомним, ранее стало известно, что президент КР Садыр Жапаров поручил усилить охрану председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.


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URL: https://www.vb.kg/433696
Теги:
Акылбек Жапаров, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, безопасность
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