Жапаров: Мы не допустим, чтобы хоть один волос упал с головы Ташиева

Вопрос безопасности председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева находится под личным контролем президента. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров.

"Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев борясь с криминалом, хорошо делает свою работу. Мы не допустим, чтобы хоть один волос упал с головы Камчыбека Ташиева и членов его семьи", - ответил Акылбек Жапаров.

Напомним, ранее стало известно, что президент КР Садыр Жапаров поручил усилить охрану председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.