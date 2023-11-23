Рахматула Таджибаев: Мечтаю, чтобы наши товары продавались на Амазоне

Рахматула Таджибаев, 30 лет, родился и вырос в селе Арстанбап, расположенном в Базар-Коргонском районе Кыргызстана. Как и во многих других селах этого района, Арстанбап не был исключением: здесь был высокий уровень безработицы, что вынуждало большинство молодых людей искать заработок за границей, поскольку возможности для трудоустройства на родине были крайне ограничены.

Сам Рахматула также работал в России до февраля 2020 года. Однако после возвращения в Кыргызстан, он принял смелое решение начать заниматься своим хобби - изготовлением сувениров из дерева. Он четко осознавал, что создание собственного бизнеса требует финансовых вложений, но его страсть к ручной работе и уважение к дереву побудили его двигаться в этом направлении.

Рахматула решил использовать свой предпринимательский талант для борьбы с безработицей и начал создавать сувенирные изделия из дерева, а также принимать заказы на изготовление корпусной мебели. Начало своего предпринимательского пути было непростым, и ему приходилось буквально бороться с финансовыми трудностями.

Рахматула также является активистом в своем селе, и это помогло ему узнать о проекте GIZ "Комплексное развитие регионов", со-финансируемый Европейским Союзом и Правительством Германии. Так в 2021 году проект предоставил ему отличную возможность пройти обучающие тренинги.

Основной акцент в рамках проведенных тренингов был сделан на нескольких ключевых аспектах. В первую очередь, внимание уделялось составлению бизнес-плана, такому важному инструменту, который помогает понять, как создать и развивать успешный бизнес. Участники получили навыки и знания, необходимые для разработки качественного и эффективного бизнес-плана.

Другим важным элементом обучения были основы маркетинга, включая стратегии социальных медиа (СММ). В мире современного бизнеса онлайн-присутствие и эффективное продвижение в социальных сетях играют огромную роль. Участники тренингов узнали, как использовать маркетинговые инструменты для привлечения клиентов и продвижения своих товаров или услуг.

Для обеспечения долгосрочной устойчивости и распространения знаний, был реализован интересный метод. Сначала из числа участников были отобраны четыре человека, которые были подготовлены и обучены как тренеры. Эти тренеры впоследствии передали свои знания и навыки другим 60 участникам. Такой подход создал множество учебных цепочек и помог распространить знания гораздо шире.

Этот опыт подчеркивает важность обучения и передачи знаний в обществе. Он не только помог участникам развить навыки, необходимые для успешного предпринимательства, но и способствовал созданию сообщества активных и образованных предпринимателей, готовых к построению устойчивых и процветающих бизнесов.

Стоимость сувенирной деревянной тарелки – 3000 сом.

Одним из ключевых достижений проекта GIZ стало объединение всех местных мастеров, работающих с деревянной продукцией, в общественное объединение под названием "АРС УСТА", которое насчитывает 25 членов. Это позволило им масштабироваться и совместно принимать заказы, повышать качество продукции и расширять свой рынок сбыта.

Рахматула со своими коллегами с общественного объединения "АРС УСТА", стали производить более разнообразные товары, включая деревянные часы и посуду. Также он отмечает, что "больше внимания стали уделять качеству продукции, так как за счет улучшения качества продукции повышается цена, за счет этого выросли наши доходы. Полученную прибыль стараемся использовать для улучшения оборудования и инфраструктуры производства".

В туристический сезон небольшие сувениры пользуются огромной популярностью. Они легкие, компактные и легко упаковываются, что делает их идеальными для путешествий. Такие сувениры становятся не только памятными сувенирами о поездке, но и прекрасными подарками для друзей и близких.

Стоимость сувенира в виде орла на камне – 400 сом.

Однако наша продукция не ограничивается только небольшими сувенирами. Мы также специализируемся на изготовлении крупных заказов, создавая уникальные изделия по индивидуальным запросам. Недавно мы имели честь выполнить заказ от Джалал-Абадской областной администрации на изготовление адресной вывески. Эта вывеска стала не просто информационным элементом, но и символом приветствия и гордости региона. После завершения производства, вывеску отправили в Нарынскую область в качестве подарка и символа дружбы между регионами.

Стоимость сувенирной деревянной вазы – 2500 сом.

Благодаря проекту GIZ, команда "АРС УСТА" начали активно представлять свою продукцию на различных фестивалях и ярмарках, что привлекает внимание новых клиентов и увеличивает базу заказчиков.

Рассказывая свою историю, Рахматула Таджибаев также отметил, что "на данный момент ОО "АРС УСТА" не просто производит сувениры и мебель, а активно работает над улучшением качества и дизайна своей продукции и исследует возможности выхода на международный рынок. Наша мечта - добиться того, чтобы наши товары можно было найти даже на платформе Amazon, и мы усердно над этим работаем, чтобы нашу мечту сделать реальностью. Мы также гордимся быть частью туристической индустрии, предоставляя путешественникам красивые и оригинальные сувениры, которые сохранят воспоминания о Кыргызстане".

Стоимость сувенирных настенных часов – 1500 сом.

Автор: Айгуль Кубатова