Важно не отвлекаться на мелочи. Гороскоп с 27 ноября по 3 декабря

Последнее осеннее Полнолуние открывает предстоящую неделю. Полнолуние состоится в понедельник, 27 ноября. Понедельник, как известно, день тяжёлый, а тем более в это Полнолуние, поскольку планетарные аспекты довольно напряжённые. В понедельник меньше суетитесь и спорьте. Из-за мелочей может разразиться скандал, а поспешность может приводить к происшествиям в пути. Повышена вероятность травм рук. Если важных встреч не избежать, тогда выезжайте заранее, поскольку пробки могут превзойти ожидания, а во время встреч воздержитесь от критики и колкостей. Вторник несколько спокойнее, но ещё могут бушевать эмоции. В целом неделя подходит для продолжения масштабных планов, и, важно не отвлекаться на мелочи.

Овен – появится масса возможностей для самореализации. Ваши идеи получат поддержку, что обеспечит реализацию озвученных проектов, существенно увеличит доходы и внесёт разнообразие в личную жизнь. Важно только не зазнаться. Успехи вскружат голову, подталкивая к спорам по каждому пустяку. Не принимая здоровую критику и советы, вы можете оказаться наедине со своими амбициями. Во время поездок и при выполнении сложной работы, не спешите. Переоценка сил грозит досадными происшествиями.

Телец – вам не будет равных ни на работе, ни на вечеринках. Блистая идеями, вы достигнете заслуженного успеха в карьере, а во время свиданий сумеете удивить любимого человека. Финансовые поступления увеличатся, благодаря успехам в карьере, но не упускайте из вида траты. Отпустив вожжи финансового контроля, вы рискуете растранжирить деньги и привлечь к себе нездоровое внимание завистников, которые так и жаждут ваших промахов.

Близнецы – говорите по существу и не встревайте со своими комментариями в чужие споры. Вы можете в размеренном ритме провести неделю, занимаясь намеченными делами, домом и здоровьем. Услышав краем уха неприятный разговор и вмешавшись в него, вы рискуете погрузиться в долгую череду разбирательств, в которую могут втянуться и руководство с влиятельными людьми, и домочадцы. Оставаясь в стороне от эмоциональных бурь, вы останетесь на созданным вами островке стабильности.

Рак – всевозможные знакомые поделятся интересными идеями и предложениями, а возможно и своими наблюдениями, что поможет вам определиться с планами на ближайшее время. Благодаря полученным предложениям будут успешно реализованы значимые проекты, а наблюдений знакомых предостерегут от поспешных шагов и решений. Воздержитесь от кардинальных перемен на работе, а также от незапланированных поездок. Суета может не лучшим образом сказаться на здоровье.

Лев – оказавшись на хорошем счету у руководства и влиятельных людей, вы сможете рассчитывать на карьерное продвижение, либо развитие своего дела. Используя связи, вы достигните хороших высот, а также сумеете оформить документы. Взяв очередную высоту в карьере и доходах, обходите стороной соблазны. Незапланированные покупки существенно облегчат ваш кошелёк, а рискованные инвестиции могут затянуть в глубокий минус. Вечеринки и любовные интрижки также обходите стороной.

Дева – отложите до лучших времён споры как с домочадцами, так и деловыми партнёрами, не обращая внимания на эмоциональные выпады в ваш адрес. Направив энергию и силы на реализацию возникших у вас грандиозных идей, вы дадите старт существенным преобразованиям в жизни, ведущим к поездкам и переездам, работе на совершенно ином уровне. Значимые успехи могут быть достигнуты и в учёбе. Осмотрительность пригодиться при решении финансовых вопросов.

Весы – оказавшись в плену противоречивой информации, слухов и интриг, вы совершенно запутаетесь с выбором дальнейшего жизненного пути. Отбросьте тревоги, позаботьтесь о здоровье и прислушайтесь к своим желаниям. Продвигая вперёд свои идеи и руководствуясь собственными принципами, вы сумеете избавиться от интриганов, в пользу общения с людьми, на которых можно положиться. Вша интуиция подскажет, каким образом можно справиться с финансовыми проблемами и приумножить доходы.

Скорпион – с друзьями и деловыми партнёрами можно обсуждать всё что угодно, кроме финансов. Вы можете обсудить программу новогодних праздников, деловое сотрудничество на будущий год, совместное рекламное продвижение, но только не касайтесь темы денег. Предложенные финансовые условия окажутся разорительными для вас, впрочем как инвестиции в совместные проекты и покупки. Не давайте и не берите деньги в долг. Деньги вы можете заработать исключительно своим трудом, без участия кого-либо.

Стрелец – возникшие в начале недели идеи интересны, но размышлениями и сотрясанием воздуха не увлекайтесь. Приступайте к работе и значительные результаты последуют незамедлительно. Затянувшееся обсуждение начнёт нервировать как деловых партнёров, так и руководство, что в итоге может привести к конфликтам, которые обесценят полученные результаты. В середине недели могут испортить и отношения с близкими людьми, друзьями и всё это из-за нежелания слышать чужое мнение.

Козерог – найдётся немало критиков, ставящих под сомнения ваши начинания. Воздержитесь от ответных реплик, поскольку вас могут втянуть в неприятный диалог, а отвлекаясь от важного и утопая в бесконечной переписке, вы можете навредить своем здоровью. Продолжая шаг за шагом претворять в жизнь задуманные идеи, вы сумеете добиться потрясающих результатов. Возможны дальние поездки, но от зимних развлечений лучше воздержаться. Повышена вероятность травм.

Водолей – вы довольны успешны в финансах, но направляйте доходы на развитие дома, своего дела, новогодние покупки. Предложения знакомых будут соблазнительными, обещая лёгкие баснословные доходы, но как только вы попадётесь на их удочку, вы лишитесь крупной суммы денег. Воздержитесь от одалживания кому-либо денег, даже на небольшой срок. Есть риск того, что вы этих денег больше не увидите. От развлечений пока лучше воздержаться. Приберегите деньги для новогодних корпоративов. .

Рыбы – для того чтобы быть услышанным, не обязательно вступать в споры с влиятельными людьми и руководством. Они вряд ли оценят ваши эмоциональные выступления, что не лучшим образом скажется на карьере. Общение с друзьями и коллегами, домочадцами и любимым человеком, создаст не только хорошее настроение, но и даст ценную информацию, которое повлияет положительно н ваше будущее. Удачны поездки.

Астролог Андрей Рязанцев