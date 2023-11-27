За кыргызским Петром угнаться не можем... А обвиняем в этом его

Личность российского императора Петра Первого, 350-летие со дня рождения которого отмечали в прошлом году, не дает покоя многим современным политикам. Кого только с ним не сравнивают! Иногда – абсолютно заслуженно.

Что мы знаем о Петре? Прежде всего то, что он был великим реформатором. Который за короткий срок сумел переустроить Россию сверху донизу и укрепить ее влияние в мировом пространстве.

Летом 2022 года Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями упомянул Петра I в связи с исторической геополитической ролью России: "Казалось бы, он воевал со Швецией, что-то там отторгал… Ничего не отторгал. Он возвращал. Судя по всему, нам на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять".

Эти путинские слова вызвали настоящую истерику. Особенно ярые критики и России, и российского президента полезли через то самое европейское окно, которое, на беду потомкам, из лучших побуждений прорубил Петр. Критики тут же диагностировали у Путина манию величия. А между тем – так ли уж он не прав? То, что делает для России ее нынешний президент, и то, что там происходит под его руководством, вполне сопоставимо с революционно-реформаторской деятельностью Петра.

Чуть раньше главы Российской Федерации, зимой 2021-го, на одну ступень с Петром Первым поставил себя руководитель кыргызского Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев. Фигура, прямо скажем, неоднозначная. В чем его никак нельзя упрекнуть, так это в пассивном просиживании штанов в теплом кабинете. Министр и в первое, и во второе свое пришествие отмечен кипучей деятельностью, часто вызывающей недоумение, а то и возмущение коллег-медиков.

"Петра Первого тоже, когда он делал реформы в России, все ненавидели, - отвечал на нападки Бейшеналиев. – А история показала: он все делал правильно. То, что я делаю, это все для народа. Все рады, что пришел такой министр, который не боится за репутацию и делает реформы"…

Дошла очередь и до кыргызского президента.

Самому Садыру Жапарову, возможно, и не пришло бы в голову проводить какие-то параллели между собой и Петром Великим. За него это сделал возглавляющий социальный блок кабинета министров Эдиль Байсалов: "Петр Первый у нас Садыр Жапаров, и, конечно же, мы – птенцы гнезда Садырова".

За эти слова Байсалова тут же заклевали местные комментаторы. Обвинили его в явном подхалимаже и желании выслужиться перед главой государства. Чем руководствовался Эдиль Джолдубаевич и чего хотел, делая такие сравнения, сказать трудно. Но если задуматься и повнимательнее приглядеться к ситуации в Кыргызстане при президентстве Жапарова – сходство с петровской Россией действительно прослеживается.

"То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник…" - так высокопарно характеризовал Петра поэт Пушкин. Без купюр и поправок эту характеристику на Садыра Жапарова не натянешь. Однако вряд ли кто-нибудь станет спорить с тем, что кыргызский президент – человек весьма разносторонний, с самым широким кругом общественно-политических интересов. И с тем, что он болеет за Кыргызстан и делает все возможное, чтобы поднять его с колен и достойно представить на мировом "рынке", - тоже не поспоришь.

Ростом Садыр Нургожоевич слегка пониже Петра будет. Что не мешает ему передвигаться такими же широкими и быстрыми шагами. "Птенцы" изо всех сил стараются не отставать, но эти старания далеко не всегда увенчиваются успехом. Позавчера он был в Минске, обсуждая ситуацию в секторе Газа; вчера – в Баку говорил о намерении использовать Южный транскаспийский коридор для автомобильных и железнодорожных перевозок; сегодня он уже в Кыргызстане, в селе Кой-Таш, с внеплановой проверкой ипотечной стройки для нуждающихся кыргызстанцев. Там же, в Кой-Таше, обедает в столовой воинской части, дегустируя солдатскую еду…

Сколько непопулярных решений принял в свое время Петр Первый, сколько непонятных и неприятных для народа дел натворил! История все расставила по местам. Показала, что в подавляющем большинстве случаев император был прав, только смотрел дальше и видел больше, чем рядовой россиянин.

И это вам ничего и никого не напоминает? Информация о том, что Жапаров ввел временный мораторий на выдачу путевок в санаторно-курортные учреждения за счет средств фонда оздоровления трудящихся Федерации профсоюзов, вызвала в обществе сначала бурю негодования. Через пару дней горячие головы поостыли и задумались: а в Федерации профсоюзов-то – полный бардак. Ее давно надо было как следует тряхануть, навести там порядок, разобраться, куда идут взносы и кто на самом деле получает льготные профсоюзные путевки…

Вы все еще не видите сходства Садыра с Петром? Зря.

Так же, как Петр, Садыр в корне меняет и кадровую политику. Выводя (по крайней мере стремясь выводить) "в люди" исключительно в соответствии с профессиональными качествами. А не потому, что кто-то кому-то брат, сват или односельчанин. Другое дело, что за долгие годы стагнации политическая элита Кыргызстана порядком поистрепалась и теперь сама нуждается в обновлении и переформатировании.

Кто знает, как далеко уже ушел бы Кыргызстан, если бы все "птенцы гнезда Садырова" были с ним на одной волне и в прямом смысле на короткой ноге? Если бы молниеносно улавливали, поддерживали и развивали быстрый ход его мыслей, если бы вовремя понимали, принимали и воплощали в жизнь его планы, если бы не отставали от него ни физически, ни морально, ни информационно?