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В долине Аламудун южнокорейцы и кыргызстанцы провели экоакцию

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В минувшие выходные граждане Южной Кореи и местные жители Кыргызстана собрались в долине Аламудун, которая является популярным местом для отдыха и провели значимое мероприятие по сбору мусора. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, это место, где летом многие люди любят ходить в походы по выходным, расположено недалеко от Бишкека и любимо многими людьми. Однако заднее сиденье всегда превращается в место, где разбросан мусор и пустые бутылки. Жители двух стран организовали совместное мероприятие по сбору мусора. Организатором мероприятия выступила организация "Кыргызфрендс", реализующая проект развития культурного туризма KF "Шелковый путь". В этот день было собрано 50 мешков мусора.


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URL: https://www.vb.kg/433760
Теги:
Аламудунский район, Южная Корея, мусор, Кыргызстан
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