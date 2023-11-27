В долине Аламудун южнокорейцы и кыргызстанцы провели экоакцию

В минувшие выходные граждане Южной Кореи и местные жители Кыргызстана собрались в долине Аламудун, которая является популярным местом для отдыха и провели значимое мероприятие по сбору мусора. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, это место, где летом многие люди любят ходить в походы по выходным, расположено недалеко от Бишкека и любимо многими людьми. Однако заднее сиденье всегда превращается в место, где разбросан мусор и пустые бутылки. Жители двух стран организовали совместное мероприятие по сбору мусора. Организатором мероприятия выступила организация "Кыргызфрендс", реализующая проект развития культурного туризма KF "Шелковый путь". В этот день было собрано 50 мешков мусора.