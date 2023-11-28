Кыргызстанец Элгиз Бейшенбаев выступит на московской "Романсиаде"

3 декабря в Москве состоится финал XXVII Международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада". Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

По ее данным, Кыргызстан в финале престижного музыкального состязания представит Элгиз Бейшенбаев - солист Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева, который является победителем VII "Среднеазиатской Романсиады" организованной Русским домом в Бишкеке в сентябре этого года.

Финалистам предстоит исполнить классический, современный и салонный романсы. Элгиз исполнит в первом туре романс Сергея Рахманинова "Как мне больно", во втором туре романс на музыку Евгения Мартынова "Белокрылый полет", и в третьем туре представит вниманию публики и жюри, романс Бориса Фомина "Пой цыган". Аккомпанировать конкурсанту из Кыргызстана будет одна из лучших концертмейстеров России Оксана Петриченко.

3 декабря в 15.00 по бишкекскому времени в прямом эфире на You Tube канале "Русский мир" посмотреть все конкурсные выступления, а также гала-концерт в 21.30.