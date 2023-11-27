Кыргызстанка стала победительницей конкурса красоты "Азия - Сибирь-2023"

Кыргызстанка Марина Кайпердиева стала победительницей конкурса красоты "Азия - Сибирь-2023". Конкурс проходит уже в 17 раз. За победу в нем боролись 17 девушек разных национальностей.

Центральной темой конкурса в этом году стала "Музыка родной земли", её вклад в объединение разных народностей. Девушки вышли на сцену в национальных костюмах, вдохновленных музыкальными инструментами, а после показали свой творческий номер. Участницы пели, танцевали, а также демонстрировали зрителям заранее подготовленный видеоролик. В своих короткометражках они представили музыку своей национальности, стараясь раскрыть ее уникальную историю и неповторимое звучание.

- Межнациональный конкурс талантов и красоты "Азия-Сибирь" не похож ни на какой другой. Ведь здесь ценят не столько внешнюю оболочку, сколько духовный мир. Перед каждой участницей стояла задача представить культуру и традиции своего народа, - рассказали в Доме дружбы народов Красноярского края "Родина".

Первой вице-мисс стала тувинка Айрата Семиспей, а второй вице-мисс - Гюльмира Гасратова.

Источник: gornovosti