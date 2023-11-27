Жительницу Иссык-Куля похитили с целью вступления в брак. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, 23 ноября текущего года в милицию обратилась гражданка И.З., 2003 г.р. В своем заявлении она сообщила, что в тот же день около 15:00 часов на территории села Корумду трое неизвестных похитили ее с целью заключения брака в то же село.

На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа ПОМ Бостери. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий были задержаны уроженцы села Корумду, 1981 г.р. Э.Э., 1980 г.р. Б.М. и 1998 г.р. Д.Б. Задержанные были доставлены в поселковый отдел милиции села Бостери, где при предварительном допросе признали свою вину.

По данному факту возбуждбено уголовное дело на основании статьи 172 (Похищение лица с целью вступления в брак) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. По решению Иссык-Кульского районного суда в отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц.

Ведется следствие