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Поисковики 4-х стран обменялись опытом по увековечиванию памяти героев ВОВ

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- Светлана Лаптева
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"Когда сносят памятники воинам Великой Отечественной войны в странах Европы или в республиках бывшего Советского Союза, а перешедших на сторону фашистов называют героями, у нас болит сердце - мы помним, что под каждой оскверненной плитой может оказаться наш дед, прадед, наш земляк, сложивший голову за правое дело, защищая мир от коричневой чумы, в борьбе за то, чтобы людей не делили по признакам наций, религий". Об этом на встрече в Бишкеке говорили поисковики, историки, учителя и школьники из Кыргызстана, России, Молдовы, Узбекистана

Опытом сохранения памяти о Великой Отечественной войне поделились на мероприятии поисковик Алексей Петрович, историк Василий Костецкий, волонтер Мария Петькина из Узбекистана, учитель и руководитель проекта "Школы-Побратимы Памяти" Волоколамского района Дина Каримова, руководитель школьного проекта "Школы-Побратимы Памяти" СШ №24 в городе Бишкек Акак Бекмурзаева и командир отряда Эмиль Жаналаков. Встреча состоялась по инициативе Поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш".

Руководитель школьного проекта "Школы-Побратимы Памяти" СШ №24 г Бишкек Акак Бекмурзаева и командир поисково-исследовательского отряда по изучению истории 40-й ОСБР Эмиль Жаналаков рассказали о том, что отряд был создан три года назад и что за это время школа №24 в Бишкеке и школа поселка Привокзальный подписали соглашение и стали побратимами для сохранения памяти о воинах 40-й отдельной стрелковой бригады (курсантской), которая была сформирована как раз в стенах школы №24.

- Наша задача - поиск данных на воинах 40-й ОСБР, погибших и вернувшихся с фронта, увековечивание их памяти, в том числе - восстановление в школе утраченного музея. В прошлом году мы благодаря Ассамблее народов Евразии, Россотрудничеству, правительству Московской области и Москвы смогли посетить Волоколамск, за который сражались бойцы бригады. Посетили все музеи, связанные с историей войны. Нам даже удалось подержать в руках оружие того времени. А самое главное мы смогли познакомиться с ребятами из школы поселка Привокзальный, которые постоянно ухаживают за братскими захоронениями, приносят туда цветы по праздникам. Ну и мы в свою очередь стали по другому понимать. как важно ухаживать за братским захоронением солдат, умерших во время Великой Отечественной войны на территории Киргизской ССР, - рассказал Эмиль Жаналаков.

"Как представитель Волоколамского района должна сказать, что рада возможности встретиться за одним столом с представителями Узбекистана, Молдовы, Узбекистана, увидеться с ребятами и учителями нашей школы-побратима. Важно пересечение всех информационных потоков памяти. В Узбекистане располагалась школа командиров, которая была кузницей кадров в Средней Азии для Красной Армии еще с 20-х годов прошлого века. В Кыргызстане и Казахстане всегда говорят о воинах-панфиловцах и мы как раз находимся в школе, где формировалась 40-я ОСБР. Эти два воинских подразделения - защищали Волоколамск и Москву. И не все знают, что многие командиры учились в Ташкенте. Наш друг и военный консультант проекта Андрей Анатольевич Мурылев - выпускник этого военного училища. Все эти факты - ниточки памяти, которые исторически нас соединили. И наша задача - сохранять память и подружить наших детей. Это настоящая народная дипломатия и я знаю, что наши ребята из Волоколамска мечтают приехать в Бишкек, Ташкент и Казахстан. Они тоже должны знать, откуда родом были те воины, которые погибли в 1941 в наших краях. - рассказала руководитель проекта "Школы-Побратимы Памяти" Волоколамского района Дина Каримова

Учитель истории из Узбекистана Василий Костецкий рассказал, что они с коллегами в составе группы Музея Победы в Ташкенте выпустили книгу Памяти с именами участников войны и восстановили памятник семье, которая во время Великой Отечественной войны приняла у себя сирот.

- Нам очень понравилась атмосфера школы и ваше движение. Нам рассказали, что наши земляки - выпускники Ташкентского военного училища смогли отыскать могилу первого командира 40-й ОСБР Самойленко. Такая работа - настоящая ценность, живая история, - поделился историк из Узбекистана.

Руководитель Поискового движения Молдовы, председатель Национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович рассказал, что в настоящее время в его стране, к сожалению, идет наступление на историческую правду, и идет насаждение мифов о пособниках фашизма. Он рассказал о том, как проходила война на территории Молдовы, напомнив, что жертвами фашизма становились мирные граждане. Так, он привел в пример, что до начала Великой Отечественной войны в Кишиневе проживало около 300 тысяч человек, а после освобождения осталось только 30 тысяч человек. Исторически в городе проживало много еврейских семей, и за время оккупации фашистами многие были убиты либо вывезены. По его словам, несмотря на запреты люди на 9 мая выходят на Бессмертный полк, а также откликаются на просьбы помочь с ремонтом памятников либо оказать содействие ветеранам.

- Мы до сих пор поднимаем солдат, и тех, кто погиб в самом начале войны - находим их с оружием в руках. Тех, кто сдерживал наступление фашистов в 1941 году, и тех, кто освобождал нашу страну в 1944 году, и каждый раз это волнительно. Имена удается установить лишь у нескольких, большая радость, если удается найти родных солдат. А большинство из останков остаются у нас - мы проводим перезахоронение по всем правилам. У нас традиция - когда хороним, то обязательно зовем священника, и зовем ветерана войны. В последний путь солдата той войны, который так и не вернулся с фронта и считался пропавшим без вести, провожает представитель того поколения, такой же солдат, доживший до Победы.. Я очень рад, что у вас в Кыргызстане такая работа ведется, когда много воинов из Киргизской ССР погибло на нашей земле. Возможно, их кто-то до сих пор ждет. Вы молодцы, что помните и уважаете предков, - сказал Алексей Петрович.

Также он передал поклон землякам и родственникам Героя Советского Союза Казака Джаркынбаева. Как он рассказал, с ним в Бишкеке произошла удивительная ситуация. Поисковики показали ему стенды с именами участников ВОВ из Киргизской ССР по бульвару Эркиндик, и когда он стал вчитываться в фамилии, то оказалось, что именно Джаркынбаев получил награду в боях за Шерпенский плацдарм, где шли кровопролитные бои.

Поисковики просят откликнуться потомков или земляков нашего героя Казака Джаркынбаева, чьим именем названо село на Иссык-Куле. Наверняка у него остались внуки либо правнуки. Они должны знать, что память и уважение подвигу их деда поисковики Молдовы хранят и поэтому хотят установить дружбу с его земляками.

Обратиться можно по номерам+996-555-923-603 или на электронный адрес ptahasvet@mail.ru - Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш".


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URL: https://www.vb.kg/433774
Теги:
ВОВ, Кыргызстан
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