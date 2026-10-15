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Афганистан закупит казахстанскую пшеницу и сельхозпродукцию на $40 млн

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- Светлана Лаптева
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Торгово-промышленная палата Афганистана сообщила о подписании пяти торговых соглашений по итогам визита в Казахстан делегации, в состав которой вошли представители десяти афганских компаний.

Ключевая часть заключенных сделок направлена на обеспечение продовольственной безопасности страны. В частности, $40 млн будет выделено на импорт казахстанской пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции.

Основным экспортным товаром из Казахстана в Афганистан традиционно остается мука. При этом, согласно данным афганских СМИ за 2024 год, формальным лидером по объемам поставок муки на афганский рынок являлся Узбекистан. Однако значительная часть этой продукции фактически производилась в Казахстане и России, а узбекские компании выполняли роль реэкспортеров.

Подписанные соглашения позволят активизировать прямые торговые связи между бизнес-структурами Казахстана и Афганистана.


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URL: https://www.vb.kg/462288
Теги:
Афганистан, Казахстан
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