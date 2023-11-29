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В Бишкеке продолжают ремонт тротуаров

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Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" устраняет тротуарные дефекты, выявленные в ходе строительных работ. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, на улице Логвиненко в ирригационных лотках начато оголовка труб, на улице Московской ведется бетонирование стыков ирригационных сетей, также на улице Боконбаева устанавливают тротуарные бордюры.

Сотрудники предприятия рассмотрели строительные работы тротуаров по улицам Исанова, Тоголок Молдо, Логвиненко и Абдрахманова.

Отметим, дефекты, выявленные в ходе строительных работ подрядными организациями, не перейдут на баланс МП "Бишкекасфальтсервис" до тех пор, пока они не будут устранены.

Также в отношении компаний, которые просрочили договора, будут приняты жесткие меры.


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URL: https://www.vb.kg/433805
Теги:
ремонт дорог, Бишкек
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