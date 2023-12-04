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Президенту стоит обязать чиновников последовать примеру султана Сулеймана

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- Назгуль Абдыразакова
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В современном мире, где роль государства в формировании благосостояния граждан является крайне важной, положительные примеры лидерства становятся ключевыми элементами успешного развития. Следование принципам справедливости, внимание к потребностям обычных людей и искреннее стремление к улучшению их жизни – вот что делает лидера истинно великим.

Одним из таких примеров в истории мирового лидерства является Сулейман Великолепный, правивший Османской империей в XVI веке. Его подход к управлению, возможно, мог бы послужить примером для кыргызстанских властей в наши дни.

Секретом успешного правления султана Сулеймана было близкое знакомство с реальными нуждами народа. Вместо того, чтобы держаться вдали от повседневных забот своих подданных, он регулярно выходил на улицы, встречался с обычными людьми и узнавал об их проблемах. Этот подход к управлению, основанный на тесном контакте с реальностью, мог бы стать неплохим примером для наших чиновников.

Возьмем, к примеру, проблемы общественного транспорта в Бишкеке, которые на протяжении 30 лет остаются прежними. Если бы кыргызстанские чиновники, последовав примеру Султана Сулеймана, поездили бы в маршрутках, автобусах или троллейбусах, постояли в очередях, как обычные граждане, то в процессе такого опыта они бы точно лучше поняли трудности, с которыми сталкиваются люди в повседневной жизни. Даже интересно было бы взглянуть, как руководители города стоят на остановках, в том числе и на морозе, и потом пытаются втиснуться в забитую маршрутку.

Чиновникам не мешало бы посетить и рынки, чтобы воочию увидеть, какие цены на товары и какие там условия для людей. Возможно, это позволило бы им лучше ориентироваться в вопросах экономики.

Кроме того, простое общение с людьми помогло бы чиновникам понять, хватает ли средств населению на оплату коммунальных услуг, насколько приемлемы уровни зарплат и пенсий. Этот опыт безусловно помог бы им принимать более обоснованные решения при разработке социальных и бюджетных программ.

Также важно обратить внимание на сферу здравоохранения. Почему бы чиновникам не поговорить с посетителями наших поликлиник и больниц, чтобы узнать, как лечатся простые граждане, сколько средств уходит на лекарства и лечение. Возможно, очень много интересного узнают про наше здравохранение.

Иногда для того, чтобы быть эффективным лидером, необходимо выйти за пределы, в нашем случае, своего кабинета и, как говорится, на своей шкуре прочувствовать реальные проблемы своих граждан. Тем более, что чиновникам не стоит забывать, что их зарплата формируется за счет налогов граждан.

В этой связи вспоминается японская традиция, когда глава местной администрации, сталкиваясь с последствиями стихийных бедствий, должен временно переехать в район бедствия вместе со своей супругой. Он обязан выбрать самое неблагоприятное место для проживания, даже если есть выбор между отелем и палаткой. Считается, что, переживая те же трудности, что и простые люди, чиновник может лучше понять их нужды и быстрее реагировать на ситуацию.

P.S. Почему бы президенту нашей страны не ввести такое правило, чтобы глава местной администрации и его заместители до решения проблемы пользовались теми же "благами", что и простые граждане. Одним выстрелом можно будет убить двух зайцев: и проблемы бы быстрее решались, и рейтинг самого главы государства значительно бы повысился.


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URL: https://www.vb.kg/433827
Теги:
Кыргызстан, автомобили, чиновник
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