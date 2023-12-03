В Бишкеке состоялся квиз среди студентов об устойчивости к антибиотикам

В рамках Всемирной недели повышения осведомленности о проблеме устойчивости к противомикробным препаратам в Бишкеке состоялся квиз среди студентов. В своих знаниях соревновались студенты-медики и студенты-ветеринары. Мероприятие было организовано Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) совместно с Кыргызским национальным аграрным университетом имени К. И. Скрябина и Кыргызской государственной медицинской академией имени И. К. Ахунбаева.

В ходе викторины студенты прошли тестирование по вопросам, связанным с проблемой резистентности к антибиотикам. Они отвечали на вопросы о том, какие бактерии могут быть устойчивы к антибиотикам, как развивается резистентность к противомикробным препаратам, какие меры принимаются для борьбы с этой проблемой в Кыргызстане и мире.

"Антибиотики играют важнейшую роль в снижении уровня заболеваемости и смертности как среди людей, так и среди животных. Однако возникновение новых штаммов микроорганизмов, устойчивых к этим препаратам, со временем приводит к снижению их эффективности", – отметила национальный технический советник Представительства ФАО в Кыргызской Республики. Чолпон Алибакиева.

Появление резистентности к противомикробным препаратам все более ограничивает возможные методы лечения медицины человека и ветеринарии. По оценкам ВОЗ, сегодня в половине всех случаев антибиотики назначаются для состояний, вызываемых вирусами, против которых они бессильны.

"Сопротивление антимикробным препаратам - это вызов, требующий согласованных усилий. Только совместные усилия могут способствовать преодолению угрозы резистентности и сохранить эффективность лекарств для будущих поколений", – отметил представитель ВОЗ в Кыргызской Республике.Ливиу Ведраско.

"Знания и компетенции, которые студенты получают в ВУЗах, в будущем помогут им сделать правильные назначения. Назначайте и предоставляйте антибиотики, только если они действительно необходимы, и вы предприняли все усилия для проверки и подтверждения того, какой антибиотик необходим для лечения вашего будущего пациента - человека или животного", – обратился к студентам декан факультета ветеринарной медицины КНАУ Ырысбек Бегалиев.

По итогам викторины первое и второе места заняли команды из Медицинской академии, бронза и третье место досталось студентам КНАУ. Победители были награждены памятными призами и подарками от организаторов мероприятия.