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Страны ЦА представят единую позицию по климатическим проблемам на КС-28

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- Светлана Лаптева
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В ОАЭ стартовала 28-ая Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-28 РКИК ООН).

На этом глобальном климатическом саммите с участием практически всех стран мира государства Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан – будут представлены как единый регион с единой позицией по наиболее актуальным климатическим проблемам мирового масштаба.

Сокращение в два раза выбросов парниковых газов к 2030 году для того, чтобы ограничить глобальное потепление до 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем к 2050 году – один из основных вопросов, в обсуждении которого примут участие государства ЦА.

Так, Казахстан планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году, Кыргызстан к 2050 году. Несмотря на то, что доля Таджикистана в глобальном объеме выбросов парниковых газов очень мала, так как более 98% электроэнергии генерируется из возобновляемых источников энергии, страна намерена сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 60-70% от уровня 1990 года. Туркменистан предпринимает значительные практические усилия по выполнению мер по митигации и адаптации. В 2022 году Постановлением Президента Туркменистана страна приняла определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ) по достижению целей Парижского соглашения. Узбекистан планирует сократить выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 35% к 2030 году и удвоить показатели энергоэффективности экономики.

"Принимая во внимание, что смягчение последствий изменения климата относится к числу важных усилий по сокращению или предотвращению выбросов парниковых газов, страны способны пересмотреть в соответствии с новыми реалиями свои климатические планы и программы работ в целях достижения максимального эффекта. Иначе говоря, Центральная Азия готова к использованию новых технологий и возобновляемых источников энергии, повышению энерго-эффективности старого оборудования или изменения методов управления или поведения потребителей", - отмечает Зафар Махмудов, исполнительный директор Регионального экологического центра Центральной Азии

Организаторы КС-28 расценивают глобальный климатический форум ООН также как возможность переосмысления и перезагрузки мировой климатической повестки. Для стран Центральной Азии КС-28 РКИК ООН может стать знаковым мероприятием, на котором будут решены вопросы, определяющие дальнейшее будущее всего Центральноазиатского региона.

Соответственно правительства стран ЦА совместно с международными партнерами и РЭЦЦА организуют на КС-28 единую диалоговую площадку – объединенный Павильон стран Центральной Азии "5 стран – 1 регион – 1 голос".

Тематическое наполнение Павильона организовано по принципу паритета стран-участниц в соответствии с тематикой КС-28 РКИК ООН: декарбонизация экономики, развитие системы зеленого финансирования, углеродные рынки, сохранение биоразнообразия, адаптация к изменению климата.

На предоставляемых Павильоном ЦА площадках страны региона проведут встречи со своими прямыми партнерами – представителями международных организаций, банков развития, инвесторами по проектам "зеленой" энергетики.

В Дубае будет озвучено два региональных заявления: от имени правительств стран Центральной Азии и от имени НПО и молодежи ЦА. Кроме того, страны ЦА представят Региональную стратегию по адаптации к изменению климата до 2030 года. Стратегия направлена на разработку механизма сотрудничества между странами Центральной Азии для преодоления негативных последствий изменения климата и реализации мер по адаптации на уровне региона.

В проекте региональных заявлений для КС-28 РКИК ООН в первую очередь отмечается крайняя уязвимость региона ЦА к изменению климата, которая влечет серьезные последствия состояния экосистем, национальных экономик и здоровья населения. При этом регион располагает высоким потенциалом для тестирования инновационных технологий, методов и подходов в повышении устойчивости к изменению климата и реализации заявленных целей Парижского соглашения.

Павильон стран Центральной Азии "5 стран – 1 регион – 1 голос" организован Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА) в сотрудничестве с правительствами стран ЦА при финансовой поддержке GIZ, ОБСЕ, Всемирного банка, ЮСАИД, Европейского Союза, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.


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URL: https://www.vb.kg/433863
Теги:
Кыргызстан, климат
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