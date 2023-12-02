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Митинги торговцев рынков: Садыр Жапаров поручил создать рабочую комиссию

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент КР Садыр Жапаров поручил создать рабочую комиссию в связи с недовольством торговцев рынков страны. Об этом на своей странице в соцсети сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

"Комиссия уже определит, что оказалось верным - решение кабмина либо требования торговцев на рынках.

Ранее президент заявлял, что предприниматели с выручкой не более 8 млн сомов за год не будут платить налоги. Такая политика была направлена на поддержку начинающих предпринимателей с малым оборотом.

Однако были выявлены факты, когда оборот торговцев, которые говорили, что у них оборот 8 млн сомов в год, на деле доходил от 50 до 100 млн сомов. В связи с этим, кабмин и начал требовать использование контрольно-кассовых машин.

По итогам работы комиссия вынесет свое решение".


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URL: https://www.vb.kg/433897
Теги:
митинг, рынок, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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