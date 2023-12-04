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Кыргызстанцы принимают участие в работе "Диалога во имя будущего"

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С 3 по 9 декабря 2023 года в городе Москве проходит научно-образовательная программа "XIII диалог во имя будущего", организованный Фондом поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова. Об этом сообщают организаторы.

"В этом году форум посвящён новым подходам во внешней политике Российской Федерации в контексте усилий страны по созданию единого пространства мира, взаимного доверия и процветания в Евразии.

Участниками мероприятия стали более 80 молодых международников и экспертов из 21 страны мира, включая представителей из Кыргызской Республики".


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URL: https://www.vb.kg/433931
Теги:
наука, Россия, форум, Москва, Кыргызстан
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