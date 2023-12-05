Первая партия картофеля из КР успешно дошла до потребителей Ташкента

Первая партия Нарынского и Иссык-Кульского картофеля успешно дошла до потребителей Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, общий объем первой поставки составит 1000 тонн отборного картофеля. Вся партия предварительно прошла лабораторную экспертизу и уже реализована в полном объеме.

Это стало реальностью благодаря усилиям Торгового представительства при Министерстве экономики и коммерции КР в РУз.

Эта поставка не только подчеркивает взаимовыгодное сотрудничество с Республикой Узбекистан, но и открывает двери для будущих партнерских отношений в сфере торговли и экономики.

Напомним, 20 ноября 2023 года торговый представитель Кыргызстана в Узбекистане, Алмаз Темирбеков подписал контракт с крупными узбекскими импортерами на поставку высококачественного Нарынского и Иссык-Кульского картофеля в город Ташкент.