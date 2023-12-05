Погода
$ 89.15 - 89.70
€ 96.40 - 97.40

Первая партия картофеля из КР успешно дошла до потребителей Ташкента

173  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первая партия Нарынского и Иссык-Кульского картофеля успешно дошла до потребителей Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, общий объем первой поставки составит 1000 тонн отборного картофеля. Вся партия предварительно прошла лабораторную экспертизу и уже реализована в полном объеме.

Это стало реальностью благодаря усилиям Торгового представительства при Министерстве экономики и коммерции КР в РУз.

Эта поставка не только подчеркивает взаимовыгодное сотрудничество с Республикой Узбекистан, но и открывает двери для будущих партнерских отношений в сфере торговли и экономики.

Напомним, 20 ноября 2023 года торговый представитель Кыргызстана в Узбекистане, Алмаз Темирбеков подписал контракт с крупными узбекскими импортерами на поставку высококачественного Нарынского и Иссык-Кульского картофеля в город Ташкент.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433934
Теги:
продовольствие, Узбекистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  