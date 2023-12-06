В день открытия в Дубае Конференции ООН по климату (КС-28), Всемирная метеорологическая организация (ВМО) опубликовала новый доклад по состоянию климата в 2023 году.

Авторы публикации привлекают внимание участников КС-28 так же к тому, что концентрация парниковых газов продолжает расти, температура поверхности моря и повышение уровня моря достигли рекордных показателей, а протяженность антарктического морского льда – самых низких значений.

Данные на конец октября показывают, что температура в этом году была примерно на 1,40°C (с погрешностью ± 0,12°C) выше базового доиндустриального уровня 1850-1900 годов. Разница между 2023 годом и 2016 и 2020 годами, которые ранее были отнесены к самым теплым годам, такова, что последние два месяца вряд ли повлияют на ситуацию. Последние девять лет, с 2015 по 2023 год, стали самыми теплыми за всю историю наблюдений. Вызывающее потепление явление Эль-Ниньо, которое возникло в Северном полушарии весной 2023 года и быстро развивалось летом, вероятно, еще больше усилит жару в 2024 году, поскольку Эль-Ниньо обычно оказывает наибольшее влияние на глобальные температуры после достижения пика.

"Концентрация парниковых газов рекордно высока. Глобальная температура рекордно высока. Повышение уровня моря рекордно велико. Уровень морского льда в Антарктике рекордно низок. Это оглушительная какофония побитых рекордов", – сказал Генсекретарь ВМО, проф. Петтери Таалас. "Это больше, чем просто статистика. Мы рискуем проиграть гонку за спасение наших ледников и сдерживание повышения уровня моря. Мы не можем вернуться к климату XX века, но мы должны действовать уже сейчас, чтобы ограничить риски все более неблагоприятного климата в этом и последующих столетиях", – отметил он."Экстремальные погодные условия ежедневно разрушают жизнь людей и их источники средств к существованию, что подчеркивает настоятельную необходимость обеспечения защиты каждого человека с помощью служб заблаговременных предупреждений", – сказал профессор Таалас.

В докладе показан глобальный масштаб изменения климата. Он дает представление о социально-экономических последствиях, в том числе для продовольственной безопасности и перемещения населения."В этом году мы стали свидетелями того, как по всему миру на население обрушились пожары, наводнения и палящая жара. Рекордная глобальная жара должна заставить мировых лидеров вздрогнуть", – заявил Генсекретарь ООНАнтониу Гутерриш.В видеообращении, сопровождающем доклад ВМО по климату, А. Гутерриш призывает лидеров стран принять срочные меры на переговорах ООН по изменению климата КС-28. По его словам, надежда еще есть."У нас есть дорожная карта, позволяющая ограничить повышение глобальной температуры до 1,5°C и избежать наихудших последствий климатического хаоса. Но нам необходимо, чтобы на КС-28 лидеры дали старт гонке за сохранение предела в 1,5°C, установив четкие ожидания в отношении следующего раунда планов действий по климату и взяв на себя обязательства по партнерству и финансированию, чтобы сделать их возможными; приняв на себя обязательство увеличить в три раза объем возобновляемых источников энергии и удвоить энергоэффективность, а также обязательства по постепенному отказу от ископаемого топлива с четкими временными рамками, увязанными с пределом в 1,5 градуса Цельсия", – сказал он.

Наблюдаемые концентрации трех основных парниковых газов – диоксида углерода, метана и закиси азота – достигли рекордно высоких уровней в 2022 году – последнем году, для которого имеются сводные глобальные значения. Данные в реальном времени из ряда конкретных мест указывают на то, что уровни концентрации этих трех парниковых газов в 2023 году продолжали расти.

В 2023 году глобальный средний уровень моря достиг рекордной отметки за весь период спутниковых наблюдений (с 1993 г.), что отражает продолжающееся потепление океана, а также таяние ледников и ледяных щитов. Темпы повышения глобального среднего уровня моря за последние десять лет (2013-2022 гг.) более чем в два раза превышают темпы повышения уровня моря за первое десятилетие спутниковых наблюдений (1993-2002 гг.).

В феврале протяженность морского льда в Антарктике достигла абсолютного рекордно низкого уровня для эры спутников (с 1979 г. по настоящее время). Начиная с июня, протяженность льда была рекордно низкой для этого времени года. Протяженность арктического морского льда оставалась значительно ниже нормы, при этом годовая максимальная и минимальная протяженность морского льда были пятыми и шестыми самыми низкими за всю историю наблюдений соответственно. Ледники на западе Северной Америки и в европейских Альпах пережили экстремальный сезон таяния. В Швейцарии ледники потеряли около 10% своего оставшегося объема за последние два года.

Экстремальные погодные и климатические явления оказали серьезное воздействие на все населенные континенты. В их числе были крупные наводнения, тропические циклоны, экстремальная жара и засуха и связанные с ними природные пожары. Погодные и климатические катаклизмы усугубили и проблемы продовольственной безопасности.

Источник: ecfs.msu.ru