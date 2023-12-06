Погода
$ 89.22 - 89.71
€ 96.40 - 97.40

Путин заявил, что мигранты должны уважать российские традиции

248  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Россия должна обеспечивать права мигрантов, но интересы россиян должны быть в приоритете, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека.

"Не могу не согласиться с тем, что должен соблюдаться баланс, баланс этнокультурный. Конечно, все, что происходит в этой сфере, прежде всего продиктовано интересами российской экономики, нехваткой рабочих рук, но нужно, безусловно, этих людей готовить", - сказал он.

По словам Путина, мигранты должны соблюдать российское законодательство, а также уважать традиции народов России.

"Разумеется, и их права мы, как цивилизованная страна, должны обеспечивать. Ставя во главу угла, прежде всего, надо прямо сказать, интересы граждан Российской Федерации во всех сферах, мы должны рассматривать все эти вопросы в комплексе", - добавил президент.

В сентябре Путин уже заявлял, что интересы россиян важнее миграционного притока. Российский президент отмечал, что к ситуации с потоком мигрантов необходимо подходить аккуратно и не допустить образования гетто.

Модератор сессии Илья Доронов на Восточном экономическом форуме обратил внимание, что в некоторых странах образуются районы мигрантов, куда не может попасть даже полиция. "Мы должны это иметь в виду и ни в коем случае не допустить такого развития событий в нашей стране, это очень чувствительный момент в российском государстве", - ответил ему Путин.

Источник: rbc.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433937
Теги:
Владимир Путин, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  