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Путина выдвинули на звание человека года по версии Time

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- Светлана Лаптева
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Президент России Владимир Путин номинирован на звание человека года по версии американского журнала Time.

Среди других номинантов - король Великобритании Карл III, кукла Барби из одноименного фильма, американская певица Тейлор Свифт, председатель КНР Си Цзиньпин, разработчик CHatGPT Сэм Альтман, сценаристы и актеры Голливуда.

Журнал Time выбирает человека года ежегодно с 1927 года. В 2022 году им стал президент Украины Владимира Зеленского и "дух Украины", в 2021 году - предприниматель Илон Маск.

Первым этот титул в 1927 году был присужден американскому летчику Чарльзу Линдбергу, впервые в истории в одиночку перелетевшему через Атлантику. Более 70 раз человеком года становились политические и общественные деятели. Среди них Махатма Ганди (1930), Уинстон Черчилль (1940, 1949), Елизавета II (1952), Шарль де Голль (1958), Мартин Лютер Кинг (1963), Генри Киссинджер (1972), Дэн Сяопин (1978, 1985), аятолла Хомейни (1979), Лех Валенса (1981), папы римские Иоанн Павел II (1994) и Франциск (2013), Ангела Меркель (2015).

Титул получали все американские президенты, начиная с Франклина Рузвельта, за исключением Джеральда Форда. Рузвельт стал единственным, кто удостаивался этого звания трижды: в 1932, 1934 и 1941 годах. Среди обладателей этого титула пять лидеров СССР и России: Иосиф Сталин (1939, 1942), Никита Хрущев (1957), Юрий Андропов (1983, совместно с президентом США Рональдом Рейганом), Михаил Горбачев (1987, 1989) и Путин (2007).

Источник: ТАСС


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Теги:
Владимир Путин
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