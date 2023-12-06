Больше 20 стран сделали выбор в пользу атомной энергии

Расширить производство атомной энергетики, ускорить переход к возобновляемым источникам энергии и сократить выбросы метана. К таким соглашениям пришли страны после первых 5 дней климатического cаммита в Дубае, передаёт корреспондент "Хабар 24".

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

Больше 20 стран подписали декларацию об утроении потенциала мировой ядерной энергетики. Среди них США, Канада, Великобритания, Япония, Южная Корея, Польша. Цель планируют достичь к 2050 году. Государства намерены построить передовые энергоблоки для производства чистой электроэнергии. К тому же, участники обязались обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС, а также хранилищ с отходами ядерного топлива. Отметим, что по данным Международного энергетического агентства, атомная энергетика производит в 70 раз меньше выбросов СО2, чем уголь и в 40 раз меньше, чем выделяет газ.

УСКОРЕНИЕ ПЕРЕХОДА НА ВИЭ

117 стран взяли на себя обязательства увеличить объемы производства электроэнергии из возобновляемых источников в 3 раза к 2030 году. Инициатором идеи выступил президент климатической конференции Султан аль-Джабер. Всемирный банк, в свою очередь, обязался выделять на экологические проекты более $40 миллиардов. Ранее речь шла о $31 миллиарде. Евросоюз также пообещал инвестировать порядка $2,5 миллиардов , чтобы помочь странам осуществить переход к возобновляемым источникам энергии.

НЕФТЕКОМПАНИИ ОБЯЗАЛИСЬ СОКРАТИТЬ ВЫБРОСЫ МЕТАНА

На конференции также договорились о сокращении выбросов метана. Для этих целей участники COP28 собрали более $1 миллиард. В то же время, 50 крупнейших нефтекомпаний обязались сократить выбросы парникового газа почти до ноля к 2030 году. Компании присоединились к Хартии декарбонизации нефтегазовой промышленности представленной на COP28. Отметим, что на долю подписавших документ, приходится более 40% мировой добычи нефти.