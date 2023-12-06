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Милиция проводит рейд "Скотокрад-Ветконтроль"

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На основании совместных приказов Министерства внутренних дел и Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики с 1 по 10 декабря 2023 года на территории республики проводятся оперативно-профилактические мероприятия под кодовым наименованием "Скотокрад – Ветеринарный контроль".

Указанные рейдовые профилактические мероприятия осуществляются в целях повышения эффективности принимаемых мер по предупреждению краж скота, осуществления контроля за перемещением сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения на территории республики, ветеринарной и санитарной проверки качества мяса и мясной продукции, реализуемой на рынках и в магазинах

Необходимо отметить, что за 10 месяцев 2023 года зарегистрировано 607 преступлений, связанных с кражей скота. Раскрыто 463 преступления. Всего за этот период похищено 1663 голов скота. В результате принятых мер сотрудниками органов внутренних дел более 1100 похищенных голов скота возвращено владельцам, включая лошадей, крупный и мелкий рогатый скот.

В период проведения указанных мероприятий сотрудниками милиции совместно с Ветеринарной службой при Министерстве сельского хозяйства проверяются скотные рынки, убойные цеха, колбасные цеха, в том числе работа приемщиков шкур, и частных лиц, занимающихся скупкой и реализацией мяса. Принимаемые меры направлены на выявление фактов незаконной торговли мясом краденого скота.

В данных проверках задействованы сотрудники органов внутренних дел из числа оперативников уголовного розыска, участковых уполномоченных, инспекторов управлений безопасности дорожного движения и других служб, а также работники Министерства сельского хозяйства.

Рейдовые мероприятия проводятся на территории всех крупных торгово-рыночных комплексов, где обычно большинство оптовых поставок мяса крупного и мелкого рогатого скота. Применяются программы системы идентификации и отслеживания животных (крупный рогатый скот) по биркам и микрочипам, введённым под кожу животных.

По данным сотрудников ГУУР МВД в ходе проведения рейдов предотвращена реализация на рынке некачественного мяса животного (мертвечины). В ночь на 3 декабря сотрудники МВД и Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства остановили на территории одного из столичных рынков грузовую автомашину. При проверке в кузове автомобиля обнаружены туши 3 голов крупного рогатого скота. В настоящее время осуществляется проверка, назначены необходимые экспертизы.

После завершения рейдовых профилактических мероприятий "Скотокрад-Ветконтроль" будет предоставлена дополнительная информация"


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URL: https://www.vb.kg/433957
Теги:
рейд, скотокрадство, Кыргызстан, милиция
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