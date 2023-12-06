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Подписано cоглашение о налогах между Кыргызстаном и Нидерландами

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Между Кыргызской Республикой и Королевством Нидерландов подписано соглашение об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, на сегодняшний день Кыргызская Республика, включая Королевство Нидерландов, заключила 35 странами соглашения об избежании двойного налогообложения.

Основной целью соглашений является устранение двойного налогообложения доходов хозяйствующих субъектов одними и теми же налогами в разных странах.

Следует отметить, что соглашения об избежании двойного налогообложения также рассматриваются в качестве средства привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику республики.

Кроме того, основными задачами соглашений являются защита резидента одного государства от дискриминационного налогообложения в другом договаривающемся государстве, недопущение уклонений от налогообложения или злоупотреблений положениями Соглашений, взаимный обмен информацией между компетентными органами договаривающихся государств.


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URL: https://www.vb.kg/433959
Теги:
налоги, Нидерланды, соглашение, Кыргызстан
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