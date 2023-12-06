Уголовное дело в отношении Жамгырчиева и Калмуратова возобновлено

Первомайский районный суд города Бишкек возобновил уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева [ныне депутата Жогорку Кенеша] и бывшего замглавы Аппарата правительства Бакытбека Калмуратов. Информацию об этом подтвердили в суде.

Ранее 26 июля, суд приостановил рассмотрение дела в связи с обращением стороны защиты в Конституционный суд.

В суде сообщили, что Конституционный суд вынес решение. Заседание по делу в Первомайском суде пройдет 7 декабря.

Бакытбек Калмуратов и Эмиль Жамгырчиев обвинялись в рамках уголовного дела, связанного с контрабандой утиного филе.

История вопроса:

Бакытбеку Калмуратову вменялась часть 3 статьи 326; часть 4 статьи 43, часть 2 статьи 320 УК КР (в редакции от 2017 года), Эмилю Жамгырчиеву - часть 3 статьи 326, пункт 1 части 3 статьи 325 и часть 2 статьи 320 УК КР (от 2 февраля 2017 года).

Однако Первомайский районный суд города Бишкек в ноябре 2021 года оправдал Бакытбека Калмуратова и Эмиля Жамгырчиева за отсутствием состава преступления.

В свою очередь Бишкекский городской суд в мае 2022 года оставил приговор Первомайского районного суда без изменения.

В свою очередь, Верховный суд постановил оправдательные приговоры Первомайского районного суда и судебной коллегии Бишкекского городского суда в отношении К.Б.Т. и Ж.Э.Э. оставить в силе.

Ходатайство защиты о направлении в Конституционный суд запроса о проверке конституционности рассматривалось в рамках нового судебного разбирательства.

Источник: tazabek