Франция и ОАЭ построят в КР электростанции мощностью 3,6 гигаватта

Энергокомпании из Франции и ОАЭ хотят построить в Кыргызстане электростанции общей мощностью 3,6 гигаватта, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Напомним, что мощность Токтогульской ГЭС составляет более 1,2 гигаватта.

"В рамках Всемирного климатического саммита в Дубае Минэнерго КР, французская компания EDF и арабская госкомпания Masdar подписали меморандум в сфере энергетики. Документ подписан в целях инвестирования в проекты гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии общей мощностью до 3,6 гигаватт. Министр энергетики Таалайбек Ибраев в своем выступлении остановился на потенциале Кыргызстана в сфере генерации электроэнергии и дальнейшем сотрудничестве с инвесторами", - говорится в релизе.

Партнеры заверили, что готовы сотрудничать с КР и реализовывать проекты, предусмотренные в меморандуме. Церемония подписания состоялась в присутствии президента Садыра Жапарова, после чего прошли переговоры с представителями обеих компаний.

"Глава государства выразил уверенность, что скоро начнется практическая реализация документа. Он подчеркнул, что кыргызская сторона предоставит все необходимое для обеспечения качественного исполнения условий меморандума", - сообщает пресс-служба президента.

Садыр Жапаров призвал участников встречи обратить внимание на гидроэнергетический потенциал КР, который сегодня используется не более, чем на 13 процентов. Он подчеркнул, что страна взяла твердый курс на развитие "зеленой" экономики.

Представители компании Masdar отметили важность реализуемого в Иссык-Кульской области проекта строительства солнечной электростанции и заявили, что будут использовать свой опыт "для поддержки целей Кыргызстана в области чистой энергии".