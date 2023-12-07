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КР поддержал заявление о ситуации на пространстве ОБСЕ по безопасности

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Главы делегаций Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан сделали совместное заявление о текущей ситуации на пространстве ОБСЕ в сфере безопасности. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

Как отмечается, эти страны готовы развивать дружественные, равноправные и взаимовыгодные межгосударственные отношения на пространстве Евро-Атлантики и Евразии, а также поддерживают идею создания свободного, справедливого, демократического, общего и неделимого евроатлантического и евразийского сообщества безопасности, основанного на согласованных принципах, совместных обязательствах и общих целях. В документе подчеркивается, что необходимо сохранить центральную координирующую роль ООН в межгосударственных отношениях и укреплять главенствующую роль Совета Безопасности ООН для поддержания мира и безопасности и решения международных проблем.

Эти страны, как следует из текста документа, следуют целям и принципам Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, Астанинской юбилейной декларации и другим документам ОБСЕ и руководствуются общей целью обеспечения гармоничного сосуществования различных народов, этнических, религиозных и языковых групп Евро-Атлантики и Евразии. Что является их неоспоримым правом на цивилизационное, культурное, политическое, религиозное, мировоззренческое разнообразие и самобытность.

"Исходя из недопустимости политики исключительности, доминирования, навязывания народам чуждых им культурно-ценностных моделей, вмешательства во внутренние дела суверенных государств, призываем соблюдать основополагающий принцип равной и неделимой безопасности. В соответствии с ним ни одно государство, группа государств или организация не могут быть наделены преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности, укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

Заявляем о важности сохранения ОБСЕ как регионального форума, действующего на основе консенсуса и принципа суверенного равенства государств, в интересах укрепления безопасности и развития сотрудничества между государствами-участниками.

Убеждены в необходимости повышения эффективности ОБСЕ, поиска объединяющих тем, недопущения в её деятельности двойных стандартов, географических и тематических перекосов. Считаем, что важно соблюдать Правила процедуры и другие решения директивных органов ОБСЕ, а также следовать принципам беспристрастности, транспарентности и подотчётности", - говорится в официальном документе.

Как отмечается далее, страны выступают за продвижение позитивной повестки дня, открытость для обсуждения самых сложных вопросов и вызовов, настроенность на деидеологизированный прагматичный диалог по решению общих проблем безопасности, что, в частности, предполагает:

- объединение усилий для противодействия на равноправной основе транснациональным и современным вызовам и угрозам, прежде всего международному терроризму и экстремизму, организованной преступности, нелегальной миграции, распространению оружия массового поражения, угрозам в сфере безопасности информационно-коммуникационных технологий, а также незаконному обороту лёгкого и стрелкового оружия и наркотиков, торговле людьми;

- развитие взаимовыгодного сотрудничества в контексте преодоления экономических и экологических вызовов в регионе ОБСЕ, расширение свободного от протекционизма и дискриминации сотрудничества в областях транспорта, энергетики, торговли, инвестиций, образования, здравоохранения, сельского хозяйства, туризма, укрепление взаимосвязанности, а также обеспечение социально-экономических и культурных прав граждан;

- уважение многообразия цивилизационных и культурно- исторических укладов государств-участников ОБСЕ;

- обеспечение защиты прав и основных свобод человека, провозглашённых во Всеобщей декларации прав человека, а также безусловное уважение этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств и других этносов;

- активизацию борьбы против всех форм дискриминации, в т.ч. дискриминации по признаку расы, этноса, языка, пола и религии, в спорте, культуре, образовании и науке, а также против идеологии превосходства одной расы, религии или национальности над другими и проявлений антисемитизма, христианофобии, исламофобии и ксенофобии, агрессивного национализма и неонацизма;

- сохранение и поощрение свободы передвижения граждан и контактов между людьми, движения товаров, капиталов без идеологических, политических разделительных линий;

- стимулирование создания открытой, справедливой, недискриминационной среды развития без протекционизма, односторонних санкций и иного давления;

-объединение усилий в целях поддержания открытого и безопасного глобального информационного пространства, основанного на принципах плюрализма, свободы выражения мнения и свободного от языка вражды и манипулирования общественным мнением.


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URL: https://www.vb.kg/433973
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