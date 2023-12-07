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Израиль советует своим гражданам воздержаться от поездок в Кыргызстан

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- Светлана Лаптева
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Совет национальной безопасности (СНБ) Израиля не рекомендует своим гражданам посещать ряд государств Африки и Центральной Азии, в частности, Узбекистан. В некоторых странах Западной Европы, Южной Америки, а также Австралии и России израильтянам советуют принимать повышенные меры предосторожности. По данным ведомства, в этих странах стало опаснее, сообщает СМИ.

Ведомство повысило до второго уровня опасность нахождения израильских граждан в Великобритании, Германии, Франции, Бразилии, Аргентине, Австралии и России. Посещая эти страны, израильским гражданам рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности.

Страны Центральной Азии (Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан) и Африки (ЮАР и Эритрея) были внесены в категорию стран третьего уровня опасности. СНБ рекомендует воздержаться от несущественных поездок в эти страны.

Кроме того, израильтянам настоятельно советуют отложить поездки в государства, для которых были выпущены предупреждения о поездках. Среди них страны Ближнего Востока, Северного Кавказа, государства, граничащие с Ираном, и некоторые мусульманские страны Азии.

Также израильтянам рекомендуют перед поездками проверять, проходили ли в стране назначения антиизраильские протесты, даже если для государства не выпущено предупреждения об угрозе.


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URL: https://www.vb.kg/433979
Теги:
Израиль, Центральная Азия, Кыргызстан
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