Горячая линия Фонда ОМС переходит на круглосуточный режим работы

Для обеспечения бесперебойного функционирования системы оперативного реагирования на обращения граждан, горячая линия Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) - 113 перешла на круглосуточный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, это позволит нашим гражданам, получать оперативные профессиональные консультации и ответы на вопросы в любое время суток по предоставлению медицинских услуг в рамках Программы государственных гарантий в организациях здравоохранения, за исключением выходных дней (субботы и воскресенья).

Все обращения граждан записываются в программное обеспечение горячей линии 113 т.е. ни одно обращение не остается без внимания. Рассмотренные и принятые меры также проходят регистрацию в программном обеспечении.

"Наша главная цель - обеспечить полное удовлетворение потребностей наших граждан в сфере медицинского обслуживания. Переход на круглосуточный режим работы Горячей линии Фонда ОМС дает нам возможность предоставить гражданам мгновенный доступ к оперативной информации об объемах, условиях и правилах предоставления медицинских услугах в любое удобное для них время", - подчеркнул Алымкадыр Бейшеналиев.

Граждане могут обращаться на бесплатную Горячую линию Фонда ОМС по телефону 113 для получения подробной информации о медицинских услугах, правах, подачи жалоб и благодарностей в адрес медицинских работников. Звонки со всех устройств – бесплатные.