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ГКНБ раскрыл сеть по выводу денег за границу

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Задержан член ОПГ К.Асанбека - Б.Ш.С., которому предъявлено обвинение в незаконном выводе денежных средств за границу. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что Б.Ш.С. вошел в сговор с членами ОПГ Камчы Асанбека и на протяжении длительного времени осуществлял действия по легализации (отмыванию) преступных доходов. В частности, Б.Ш.С. занимался выводом денежных средств членов ОПГ за границу посредством использования неконтролируемых электронных кошельков. В последующем, через имеющиеся связи среди лиц, занимающихся криптовалютой, полученные средства обналичивал за границей с получением "комиссионных процентов" от указанных переводов. Таким образом, Б.Ш.С. на протяжении длительного времени занимался выводом капитала членов ОПГ Камчы Асанбека за пределы КР.

Согласно полученным данным, Б.Ш.С. на территории Бишкека владеет рядом объектов недвижимого имущества, которые использовались для придания правомерного вида владению, доходов, полученных преступным путем. В частности, он является владельцем мебельного магазина "Saloni", мебельного магазина "Elegance" и мебельного магазина "Imperator". Кроме того, подозреваемый владеет земельными участками, расположенными по адресам: г. Бишкек, ул. Ахунбаева, д. 68, 70, 72, общей площадью 1222 кв.м., где в настоящее время осуществляется строительство дорогостоящего объекта недвижимости.

Следует отметить, что все объекты недвижимого имущества Б.Ш.С. зарегистрировал на своих близких родственников, в т.ч. на имя матери и сына. В частности, на имя матери подозреваемого зарегистрированы элитная квартира (пентхаус), по адресу: г. Бишкек, ул. Орозбекова, д. 15, кв. 14, площадью 300 кв.м., элитный жилой дом по адресу: г. Бишкек, ул. Ахунбаева, д.75, площадью 406 кв.м. Также на имя его сына зарегистрированы дорогостоящие элитные дома, расположенные по адресу: г.Бишкек, пер.Ошский, д.47, площадью 402.0 кв.м., по адресу: г.Бишкек, ул.Рысмендеева, д.53, площадью 930.0 кв.м.".


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URL: https://www.vb.kg/433986
Теги:
ГКНБ, задержание, ОПГ, деньги, Камчы Кольбаев
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