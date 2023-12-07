Погода
$ 89.30 - 89.70
€ 96.40 - 97.40

Осталось 7 невыданных призов – ГНС просит победителей выйти на связь

719  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная налоговая служба завершила процесс вручения призов победителям розыгрыша лотереи "Требуй чек – выиграй приз!", который проходил с 26 июня по 1 июля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на сегодняшний день из 1132 победителей 1125 человек уже получили свои призы. Однако 7 победителей остаются недоступными из-за выключенных телефонов.

Победители, которые не забрали призы:

iPhone 14:

– Карим Юнусов;

– Руслан Мурсабеков.

Смартфон:

– Алик Шамшидинов;

– Эрнис Ибраев;

– Жамиля Сагынбекова;

– Динара Рысбекова;

– Нурдин Наралиев.

Налоговая служба призывает упомянутых победителей связаться с организаторами лотереи по следующим номерам: (0500) 48-79-62, (0990) 09-20-42, (0221) 80-44-86 для получения выигрыша.

Если связь с победителями не будет установлена до 12 декабря, согласно условиям лотереи, невостребованные призы перейдут в призовой фонд следующего розыгрыша.

Напомним, что следующий розыгрыш лотереи пройдет с 25 по 30 декабря, где будут разыграны 10 квартир, 11 электромобилей, 4 путевки за рубеж, 521 iPhone 14, 519 смартфонов, 158 ноутбуков и 21 фен Dyson.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433987
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  