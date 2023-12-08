Из 1117 осужденных в РФ кыргызстанцев только 100 человек захотели вернуться

В России большое число осужденных кыргызстанцев, но многие почему-то не хотят возвращаться на родину и хотят отбывать срок в РФ. Об этом на пресс-конференции сообщил министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев.

"Как вы знаете родственники осужденных обращались к президенту с просьбой найти возможность отбывания срока на территории Кыргызстана, и такая договоренность была достигнута. Сотрудники консульских отделов провели опрос, выезжали в места заключения наших соотечественников, но они захотели остаться в Российской Федерации. Причины называют разные, но главное что они содержатся в нормальных условиях, претензий не имеют. Мы постоянно мониторим этот вопрос .В настоящее время там находится 1117 осужденных из Кыргызстана, и только около 100 захотели вернуться домой", - сказал глава МИД КР.

На вопрос "Планируется ли открытие центров подготовки для трудовых мигрантов на территории Кыргызстана" - , Министр ответил что профилактической работой занимается Министерство труда, а МИД уже сталкивается с трудными случаями возвращения, нарушителями закона.

Генеральной прокуратурой и судами активно ведется работа по возвращению осужденных из России в Кыргызстан.

"Помимо этого, в Кыргызстан вернули 11 несовершеннолетних, которые на территории России остались без попечения родителей.

Возвращали людей из Сирии, Турции, Ирака, Судана, Тринидада и Тобаго. Только из Сирии, как вы знаете, вернули 276 женщин и детей", - заявил Жээнбек Кулубаев

Также он рассказал, что в этом году дважды оказана помощь этническим кыргызам, проживающим в Афганистане. При этом, талибы не оказывают никаких препятствий в оказании помощи нашим соотечественникам.

"Официальных контактов с Талибаном у Кыргызстана нет, но есть неофициальные связи. И на просьбу о передаче гуманитарной помощи нашим соотечественникам было получено добро. Первый раз были отправлены туда продукты, во второй раз - лекарства и продовольствие", - добавил министр,