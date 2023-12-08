В Бишкеке стартовал рэп лагерь для девушек из регионов "Алга"

В Бишкеке стартовал музыкальный рэп лагерь для девушек из регионов "Алга" который проходит в Республиканской библиотеке им. К. Баялинова. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, лагерь собрал школьниц последних классов и студенток Кыргызстана с целью дать и услышать голос молодых девушек страны, их проблемы и переживания, их страхи и надежды.

Большой отборочный конкурс прошли десять финалисток из Ыссык-Кульской, Нарынской и Чуйской областей. Они обучатся у звезд кыргызской эстрады, таких как Тамга, Айым Айылчиева и Зере, которые поделятся своими знаниями и опытом. Помимо этого девушек обучат и расскажут о "закулисных" секретах музыкальной индустрии.

"В нашей стране все больше говорят о правах женщин, что здорово, в связи с этим я хотела дать молодым девушкам возможность высказаться через музыку, через тексты, через рэп. Данное направление набирает популярность у нас в стране, и все больше появляется интересных исполнителей. Хотелось бы чтобы на сцене было больше девушек, которые делятся своими переживаниями, страхами, мечтами и надеждами. Которые бы вдохновляли и действительно отражали текущую ситуацию по отношению к девушкам", - Нэлля Джаманбаева, куратор проекта.

Данный лагерь стал возможным благодаря большому интернациональному конкурсу Международной гостевой Программы Лидерства поддержанной Бюро по вопросам образования и культуры Государственного департамента США при участии Международного центра "Меридиан" в качестве партнера-исполнителя.